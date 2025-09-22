الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«مبادلة بايو» تُعلن عن هيكل قيادتها التنفيذية

22 سبتمبر 2025 14:17

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت مبادلة بايو، إحدى شركات مبادلة للاستثمار «مبادلة»، المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية والملتزمة بدعم القطاع الصحي وصناعة الدواء على مستوى دولة الإمارات والعالم. عن هيكل قيادتها التنفيذية، بما يدعم تركيزها على التميز التشغيلي، والنمو الاستراتيجي، وتعزيز الابتكار في قطاع الصناعات الدوائية.ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص مبادلة بايو على دعم صناعة الدواء، وتعزيز منظومة الأمن الدوائي، وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية عالية الجودة، تأكيداً على التزام مبادلة بتسريع التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، يعتمد على الابتكار والتطوير في مختلف المجالات الحيوية. ويضم الفريق القيادي كلاً من الدكتور عصام محمّد في منصب الرئيس التنفيذي، وحمد حسين المرزوقي نائباً للرئيس التنفيذي، وانضم إليهما عاطف عظيم مديراً مالياً تنفيذياً، وخالد عبد الله الكاف مديراً عاماً للخدمات اللوجستية والدوائية، وتشكِّل هذه القيادات بخبراتها المتنوعة إضافةً نوعية ستدعم المرحلة المقبلة من نمو مبادلة بايو وتعزيز تأثيرها على المستويين المحلي والعالمي. وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة ورئيس مجلس إدارة مبادلة بايو: «نفخر بانضمام هذه الكفاءات إلى مبادلة بايو، ونؤمن بأن خبراتهم ورؤيتهم والتزامهم الراسخ بدعم وتعزيز وتطوير قطاع الصناعات الدوائية من دولة الإمارات إلى العالم، سينعكس إيجاباً على تعزيز قدراتنا، ودفع الابتكار، ودعم رؤية مبادلة بايو في توفير حياة صحية أفضل، للجميع». من جانبه، قال إسماعيل علي عبد الله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: «ندرك أن قطاع الصناعات الدوائية يؤدي دوراً محورياً في بناء مستقبل مرن ومستدام، لذا نسعى في مبادلة بايو لأن نكون شركة رائدة عالمياً في قطاع الصناعات الدوائية، وأن نساهم بشكل فعَّال في تحقيق نتائج صحية أفضل لدولة الإمارات والمنطقة، وفي هذا الإطار نعبِّر عن ثقتنا بأن الفريق الجديد سيقود الشركة نحو الصدارة، عبر تحقيق نتائج نوعية تُسهم في ترسيخ مكانتها وتعزيز منظومة الصناعات الدوائية في الدولة».

