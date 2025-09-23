الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جائزة أبوظبي توعي أفراد المجتمع وتدعوهم إلى ترشيح المُلهمين

جائزة أبوظبي توعي أفراد المجتمع وتدعوهم لترشيح المُلهمين
23 سبتمبر 2025 12:24

أطلقت جائزة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، سلسلة من الجلسات التوعوية ضمن دورتها الثانية عشرة، احتفاءً بالذكرى العشرين لإطلاقها، وتماشيًا مع عام المجتمع في دولة الإمارات.
وتهدف المبادرة إلى تعريف الجمهور بجائزة أبوظبي وتعزيز قيمها ورسالتها، إلى جانب دعوة الأفراد من المواطنين والمقيمين لترشيح أشخاص أسهموا في خدمة مجتمع الإمارات.
وتعكس هذه الخطوة جوهر جائزة أبوظبي، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف تكريم الأفراد الملهمين الذين يسهمون بإخلاص وإيثار في خدمة المجتمع.
وعلى مدار عشرين عامًا، كرمت الجائزة 100 شخصية من 18 جنسية مختلفة تركت بصمات مؤثرة في مجالات متنوعة، ومنها الرعاية الصحية والعمل التطوعي والابتكار العلمي وصون التراث وحماية البيئة ودعم وتمكين أصحاب الهمم، بما يجسد قيم العطاء والتلاحم التي تميّز مجتمع الإمارات.
وتسعى جائزة أبوظبي من خلال هذه الجلسات التوعوية والفعاليات المصاحبة لها، إلى تعزيز روح المشاركة المجتمعية، ودعوة الأفراد لترشيح أصحاب الأعمال الخيرة الذين تركوا أثرًا إيجابيًا ملموسًا في حياة الآخرين، لتبقى الجائزة منصة للاحتفاء بالملهمين في الدولة.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
المصدر: وام
عام المجتمع
جائزة أبوظبي
الإمارات
المجتمع الإماراتي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©