جائزة أبوظبي توعي أفراد المجتمع وتدعوهم إلى ترشيح المُلهمين

أطلقت جائزة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، سلسلة من الجلسات التوعوية ضمن دورتها الثانية عشرة، احتفاءً بالذكرى العشرين لإطلاقها، وتماشيًا مع عام المجتمع في دولة الإمارات.

وتهدف المبادرة إلى تعريف الجمهور بجائزة أبوظبي وتعزيز قيمها ورسالتها، إلى جانب دعوة الأفراد من المواطنين والمقيمين لترشيح أشخاص أسهموا في خدمة مجتمع الإمارات.

وتعكس هذه الخطوة جوهر جائزة أبوظبي، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف تكريم الأفراد الملهمين الذين يسهمون بإخلاص وإيثار في خدمة المجتمع.

وعلى مدار عشرين عامًا، كرمت الجائزة 100 شخصية من 18 جنسية مختلفة تركت بصمات مؤثرة في مجالات متنوعة، ومنها الرعاية الصحية والعمل التطوعي والابتكار العلمي وصون التراث وحماية البيئة ودعم وتمكين أصحاب الهمم، بما يجسد قيم العطاء والتلاحم التي تميّز مجتمع الإمارات.

وتسعى جائزة أبوظبي من خلال هذه الجلسات التوعوية والفعاليات المصاحبة لها، إلى تعزيز روح المشاركة المجتمعية، ودعوة الأفراد لترشيح أصحاب الأعمال الخيرة الذين تركوا أثرًا إيجابيًا ملموسًا في حياة الآخرين، لتبقى الجائزة منصة للاحتفاء بالملهمين في الدولة.