تفاهم بين مدارس الإمارات الوطنية و«يونيك وورلد روبوتيكس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدارس الإمارات الوطنية توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة «يونيك وورلد روبوتيكس»، وذلك على هامش الاستعدادات لانطلاق تحدي تطبيقات الفضاء التابع لوكالة «ناسا»، والمقرر انعقاده يومي 4 و5 أكتوبر 2025 في مجمع مدينة محمد بن زايد بأبوظبي.

ومن المتوقع أن يشارك في التحدي طلبة من 183 دولة حول العالم، مما يجعله منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين العقول الشابة الواعدة. ويقام التحدي بالشراكة مع كل من مركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة آرتشر أفيايشن.

وقّع الاتفاقية كل من لاتشلان إيفين ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، وبانسان توماس جورج، رئيس فريق العمل المحلي لتحدي «ناسا» في الإمارات.

ويهدف التحدي، الذي تنظمه وكالة «ناسا» عالمياً، إلى استقطاب العقول الشابة من مختلف أنحاء العالم لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الفضائية والتكنولوجية، وتعزيز مكانة البحث العلمي في دعم التنمية المستدامة.

وأعرب ماكينون عن فخره باستضافة هذه الفعالية العالمية التي ستُحتضن طلبة من 183 دولة، معتبراً ذلك تجسيداً لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقِبْلَةٍ عالمية للابتكار وملتقى للمواهب العالمية.

وأكد أن هذه الشراكة تعكس التزام المدارس بتوفير بيئة تعليمية مبتكرة، وإعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة في مسيرة الدولة العلمية.

من جانبها، أشادت «يونيك وورلد روبوتيكس» بالشراكة الاستراتيجية مع مدارس الإمارات الوطنية، معتبرةً أنها تفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة لاكتشاف مواهبهم وتوظيفها في مجالات استراتيجية، مثل هندسة الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات المتقدمة.

وتُعَد مشاركة هذا العدد الكبير من الدول تأكيداً على الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في إعداد قادة المستقبل وتمكينهم بالمهارات اللازمة لقيادة قطاع الفضاء والعلوم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتجسد هذه المبادرة الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وحرصها الدائم على تمكين الشباب وصقل مهاراتهم العلمية، مما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والعلوم، وتحقيق تطلعاتها نحو المستقبل.