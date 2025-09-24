خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، معالي باكيجان ساجينتاييف، رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوراسي في مختلف المجالات الاقتصادية، للإسهام في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التنمية المستدامة وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وأعضاء الاتحاد، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد.