علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة السعودية بيومها الوطني الـ95

نهيان بن مبارك في صورة جماعية بحضور عمر الشامسي وسلطان العنقري وفارس المزروعي وكبار الحضور (وام)
25 سبتمبر 2025 01:29

أبوظبي (وام) 

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن عبدالله العنقري، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، والذي أقيم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.
وهنأ معاليه السفير السعودي وأعضاء السفارة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
كما حضر الحفل عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وأحمد علي البلوشي، مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السفير السعودي متانة العلاقات الأخوية التي تربط قادة وشعبي البلدين الشقيقين.
وأضاف أن العلاقات الإماراتية - السعودية تشهد نمواً متصاعداً وفق الرؤية الواضحة للقادة في البلدين الشقيقين.
وتخللت الحفل أغانٍ وأهازيج من التراثين السعودي والإماراتي.

 

