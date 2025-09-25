الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك سفارة السعودية احتفالاتها باليوم الوطني

الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك سفارة السعودية احتفالاتها باليوم الوطني
25 سبتمبر 2025 13:29

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية معرضا للصور الفوتوغرافية التاريخية التي تبرز عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة السعودية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 95.
وتفقّد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المعرض خلال حضوره الحفل الرسمي الذي نظمته السفارة السعودية في قصر الإمارات بأبوظبي، حيث اطلع على محتوياته التي توثق مسيرة العلاقات الإماراتية السعودية، وأشاد بالدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
من جهته ثمّن سلطان بن عبد الله العنقري سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في توثيق هذه العلاقات الراسخة. 
واستعرض المعرض، عشرات الصور النادرة التي وثقت اللقاءات الرسمية بين قيادتي البلدين والتي تعكس مسيرة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات. 
وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الحضور حيث شكّل نافذة على محطات مضيئة من تاريخ العلاقات الإماراتية السعودية، وعبّر عن مدى الانسجام بين البلدين على مختلف المستويات.
وأكد الأرشيف والمكتبة الوطنية أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من رسالته في حفظ وتوثيق التاريخ الوطني وتعزيز العلاقات الأخوية التي تُعد نموذجاً يُحتذى به في التعاون بين الأشقاء في ظل قيادة حكيمة ورؤى متناغمة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

أخبار ذات صلة
السعودية ومصر والأردن: رفض تهجير الفلسطينيين ودعم خطة إعادة إعمار غزة
وزير الخارجية السعودي: يجب تحويل التوافق الدولي إلى آليات لتجسيد الدولة الفلسطينية
المصدر: وام
الأرشيف والمكتبة الوطنية
السعودية
اليوم الوطني السعودي
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©