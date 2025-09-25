الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار

بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار
25 سبتمبر 2025 22:25

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد.. ترأست اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، والذي ناقشنا خلاله تقارير أداء الجهاز وإنجازاته، وآخر تطورات الأسواق وعدداً من المواضيع ذات الصلة».
وأضاف سموه «نثمّن النتائج المتميزة التي حققها الجهاز ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تطوير وتحسين محفظته بما ينسجم مع أولويات إمارة أبوظبي ويخدم مسيرة الاقتصاد الوطني».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
منصور بن زايد
خالد بن محمد
خالد بن محمد بن زايد
اجتماع مجلس إدارة
جهاز أبوظبي للاستثمار
