الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل بطل العالم في الوزن المتوسط في منافسات «يو اف سي»

رئيس الدولة يستقبل بطل العالم في الوزن المتوسط في منافسات «يو اف سي»
25 سبتمبر 2025 23:11

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حمزة شيماييف الفائز ببطولة العالم للوزن المتوسط «يو اف سي» التي أُقيمت مؤخراً في مدينة شيكاغو الأميركية.

وهنأ سموه، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، حمزة شيماييف بمناسبة تتويجه بطلاً للعالم في هذه الرياضة، متمنياً له التوفيق في مواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات في المنافسات العالمية. 

أخبار ذات صلة
مصر تعلن بدء إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
المسكن أولوية

من جانبه، أعرب حمزة شيماييف عن شكره وتقديره للدعم الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة للقطاع الرياضي والرياضيين في الدولة ورعاية المواهب وتمكينها مما عزز من الحضور العالمي لأبطال الإمارات وتحقيقهم الإنجازات العالمية.

حضر المجلس عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين والضيوف.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
حمزة شيماييف
يو اف سي
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©