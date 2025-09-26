السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس الباراغواي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

26 سبتمبر 2025 10:05

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي، بحضور معالي روبين راميرز ليزكانو وزير الخارجية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونقل سموه لفخامته خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية الباراغواي وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة سانتياغو بينيا، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار.

وبحث سموه وفخامة رئيس الباراغواي عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما استعرضا سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي والشراكة في عدة قطاعات ومنها التنموية والاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات الداعمة للأولويات التنموية للبلدين.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالعلاقات المتنامية والمتطورة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي، مؤكدا الحرص على استثمار الفرص المتنوعة لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

 

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الباراغواي
الأمم المتحدة
