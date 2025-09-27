الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تدشين 9 حافلات جديدة في الشارقة مطابقة لمعايير "Euro 5"

تدشين 9 حافلات جديدة في الشارقة مطابقة لمعايير "Euro 5"
27 سبتمبر 2025 14:40

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة اليوم 9 حافلات جديدة مطابقة لمواصفات Euro 5 لانبعاثات العادم لينضم بذلك هذا الأسطول الحديث إلى شبكة النقل العام في الإمارة ليصل العدد الإجمالي للحافلات قيد التشغيل إلى 138 حافلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث منظومة النقل الجماعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار وفق أعلى المعايير التشغيلية والبيئية المعتمدة.
وأكد المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن تدشين الحافلات الجديدة يعكس التزام الهيئة بتوسيع وتطوير أسطول النقل العام بما يواكب النمو السكاني المتزايد في الإمارة والطلب المتنامي على خدمات النقل الجماعي.
وقال: إننا نسعى من خلال هذه الإضافة النوعية إلى توفير خيارات نقل آمنة وموثوقة تحقق الراحة للركاب وتتماشى مع رؤى حكومة الشارقة الرامية إلى تعزيز معايير صديقة للبيئة وتقديم حلول نقل مستدامة تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف أن الحافلات الجديدة تتميز بتقنيات حديثة وكفاءة عالية في استهلاك الوقود فضلاً عن انخفاض معدلات انبعاثاتها الأمر الذي يعزز توجهات الهيئة نحو منظومة نقل جماعي مستدامة تدعم سلامة البيئة وتحافظ على جودة الهواء، كما تعكس هذه المواصفات حرص الهيئة على تقليل البصمة الكربونية والمساهمة في الحد من التلوث الناتج عن المركبات إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للركاب.
من جانبه أكد عبدالعزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات أن تدشين هذه الحافلات الجديدة يمثل إضافة نوعية لمسيرة تطوير قطاع النقل الجماعي في الشارقة، موضحاً أن الهيئة تعمل باستمرار على رفع كفاءة الأسطول وتزويده بأحدث الحافلات وأكثرها أماناً وملاءمة لاستخدام الجمهور.

 

 

أخبار ذات صلة
«غرس الآخرة» يثمر 140 مشروعاً خيرياً بقيمة 2.2 مليون درهم
برعاية حاكم الشارقة.. انطلاق مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

 
 
 
 

المصدر: وام
طرق الشارقة
حافلات
الشارقة
حافلات النقل العام
آخر الأخبار
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
الأخبار العالمية
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
اليوم 01:26
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
الأخبار العالمية
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
اليوم 01:26
فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية تلقوها في مركز توزيع وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة مثمرة
اليوم 01:26
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تعلق عملياتها في مدينة غزة
اليوم 01:26
مخيم الهول يؤوي الآلاف من أفراد عائلات الدواعش (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©