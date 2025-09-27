الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»

رئيس الدولة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»
27 سبتمبر 2025 20:42

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي - OpenAI» المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره. 

وتطرق اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، إلى إمكانات تعزيز التعاون بين الشركة ونظيراتها من المؤسسات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وبحوثها وتطبيقاتها في دولة الإمارات بما ينسجم مع رؤية الدولة تجاه المستقبل وطموحاتها في بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تخدم خططها التنموية وسعيها إلى ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة، إضافة إلى تعزيز ريادتها العالمية في هذا المجال وإتاحة فرص جديدة للتعاون والابتكار في مختلف مجالات العمل في القطاعين العام والخاص. 

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» تقديره لرؤية دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وشراكاتها العالمية المتميزة في هذا المجال الحيوي. 
كانت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي قد منحت سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، الدكتوراه الفخرية الأولى تقديراً لدوره المؤثر وجهوده في مجال الذكاء الاصطناعي.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي أحمد تميم الكتاب رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
سام ألتمان
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي التوليدي
أوبن أيه آي
