«السلامة الغذائية»: حظر بيع وشراء ونقل الحيوانات غير المرقمة

إبراهيم سليم (أبوظبي )



دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية، الذين يملكون حيوانات غير مُرقمة في العزب أو المزارع إلى المسارعة بتسجيلها الآن عبر منصة «تم»، نظام تعريف وتسجيل الحيوانات، وذلك من خلال خدمة «طلب استكمال ترقيم الثروة الحيوانية في حيازة قائمة»، بما في ذلك المواليد الحديثة، ويمكن للمربي التقدم بطلب استكمال بيانات الثروة الحيوانية (زيادة أو نقصان في العدد)، ويشترط للحصول على هذه الخدمة وجود حيازة معرفة مسبقاً في نظام «الهيئة»، علماً بأن الخدمة متاحة فقط للحيازات الواقعة ضمن المنطقة الجغرافية لإمارة أبوظبي.



بناء قاعدة بيانات

يأتي ذلك في إطار حرص «الهيئة» على تطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتقديم أفضل الخدمات للمربي.. وتهدف «الهيئة» إلى بناء قاعدة بيانات محدثة وشاملة، للثروة الحيوانية في الإمارة، لدعم اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير القطاع الحيوي، وزيادة إنتاجيته، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوظيف الدعم، وفقاً لاحتياجات المربين وتركيبة القطيع، ومتابعة حركة الحيوانات بشكل أفضل.. وتقديم الخدمات البيطرية والتحصينات لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها.. وتوعية المربين بأهمية تحديث بيانات الثروة الحيوانية، ويهدف ذلك إلى حصر وتحديث أعداد الحيوانات، وتتبع الوضع الصحي والإنتاجي، مما يسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي لمربي الثروة الحيوانية بالإمارة.



المساءلة القانونية

شددت «الهيئة»، عبر منصتها «تليجرام»، على ضرورة التزام جميع مربي الثروة الحيوانية في الإمارة بالتشريعات الخاصة بالترقيم، كما شددت على حظر عليه نزع وسيلة التعريف «مثل الرقع» من دون موافقة «الهيئة»، كما يُحظر بيع وشراء ونقل الحيوانات غير المرقمة، وأكدت أن من يخالف هذه الأحكام يعرض نفسه للمساءلة القانونية. كما أكدت ضرورة وجود نظام ترقيم ونظام سجلات متكامل للإنتاج والولادات والنفوق والتحصينات... إذ إن الترقيم يعمل على الاستفادة من الخدمات البيطرية.

وتفيد عملية الترقيم في معرفة وتتبع الحالة الصحية للقطيع «الأمراض، التحصينات، مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية».. ومعرفة التكلفة الاقتصادية للتربية، واستبعاد الحيوانات غير المنتجة أو قليلة الإنتاج وإحلال الحيوانات ذات الصفات الجيدة، وكذلك معرفة التاريخ المرضي لأي حيوان قبل شرائه.

وأكدت أن تعريف أو ترقيم الحيوانات لا يسبب أي مشاكل صحية للقطيع أبداً، ولكن في حال حصول أي مشكلة بعد التعريف مباشرة وبمدة لا تزيد على 48 ساعة يرجى مراجعة أقرب عيادة بيطرية لمزرعتك وإخبارهم ليتم الكشف الطبي حسب الإجراءات المتبعة في «الهيئة». كما أنه عند ذبح أو نفوق الإبل المعرفة يجب مراجعة أقرب عيادة بيطرية للإبلاغ عن الحالة ليتمكن الفريق الفني من توثيق رقم الحيوان.



ترقيم

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة لا تترتب عليها أي رسوم إضافية، ويستغرق استكمال ترقيم الثروة الحيوانية في حيازة قائمة 2 يوم عمل، عبر 4 خطوات يقوم بها المربي تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية.. تقديم الطلب.. تحديد موعد لتعريف وتسجيل الثروة الحيوانية.. ثم تحديث بيانات الثروة الحيوانية من خلال زيارة الطبيب للمزرعة.