رئيس الدولة يعزي في وفاة سالم عيسى الزعابي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم واجب العزاء في وفاة السفير السابق سالم عيسى القطام الزعابي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في أبوظبي، وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأشاد سموه بمسيرة الفقيد في خدمة وطنه، والتي قدم خلالها نموذجاً في الإخلاص والعطاء والكفاءة. رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من كبار المسؤولين.