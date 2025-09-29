الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان في القاهرة العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة

رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان في القاهرة العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
29 سبتمبر 2025 16:29

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تطويرهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعزز أولويات التنمية في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية في القاهرة، في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها سموه إلى مصر.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية البناء على زخم الاعترافات بالدولة الفلسطينية، التي شهدتها الفترة الماضية من قبل العديد من دول العالم، مؤكدين في هذا السياق أن «حلّ الدولتين» هو المسار الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم وتعزيز أسباب الاستقرار والأمن الإقليميين، بما يصبُ في مصلحة دول المنطقة وشعوبها كافة. 

وعبّر الجانبان عن دعمهما جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيجاد تسوية دائمة للأزمة. كما شددّ سموه والرئيس المصري على الحاجة الملحة إلى تعزيز العمل العربي المشترك، في ظل الظروف والتحديات الإقليمية غير المسبوقة لضمان الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتحقيق الازدهار المستدام لشعوبها.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة الذي يضم كلاً من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.
وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القاهرة في ختام زيارته الأخوية، حيث كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة مودعي سموه في مطار القاهرة الدولي.

 

المصدر: وام
