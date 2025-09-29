الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل وفد «موانئ أبوظبي» ويطلع على مستجدات مشاريع البنية التحتية

حمدان بن زايد يستقبل وفد «موانئ أبوظبي» ويطلع على مستجدات مشاريع البنية التحتية

29 سبتمبر 2025 19:33
29 سبتمبر 2025 19:33

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من مجموعة موانئ أبوظبي برئاسة الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك في إطار تعزيز جهود التطوير ودعم مسيرة التنمية المستدامة في منطقة الظفرة.
اطّلع سموه، خلال اللقاء، على مستجدات المشاريع التي تنفذها مجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير البنية التحتية البحرية ومرافق استقبال السفن السياحية في جزيرة صير بني ياس.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، لإيجاد بيئة تنموية متكاملة تُسهم في تعزيز جودة الحياة لسكان إمارة أبوظبي، وتواكب مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف مناطق الإمارة، بما في ذلك منطقة الظفرة، وذلك في إطار توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي التنمية المستدامة في مختلف إمارات الدولة أهمية خاصة، ويحرص على تمكين المشاريع الاستراتيجية التي تعزز مكانة دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي وتخدم رفاهية المجتمع.

وقال سموه إن زيادة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية في جزيرة صير بني ياس تهدف إلى استقطاب المزيد من الزوار، وتعزيز مكانة الجزيرة وجهة لاستقبال اليخوت الفاخرة والسفن السياحية، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً بحرياً رائداً.

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي «إن رؤية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمنطقة الظفرة تشكل حافزاً رئيساً في سعينا لإبراز مكانة جزيرة صير بني ياس وجهة بحرية وسياحية عالمية رائدة»، مؤكداً أن المجموعة بصدد وضع خطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية في الجزيرة، وتطوير خدمات استقبال اليخوت الفاخرة والسفن السياحية.

حضر اللقاء الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.

