15 جهة ضمن جناح الإمارات في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية

آمنة الكتبي (دبي)

شهدت النسخة الـ 76 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الذي انطلق في مدينة سيدني الأسترالية، حضوراً مميزاً لدولة الإمارات من خلال جناح فضائي متكامل يضم 15 جهة وطنية حكومية وخاصة عاملة في قطاع الفضاء، كما يبرز جناح الفضاء الإماراتي إنجازات الدولة ومشاريعها الرائدة في مجال استكشاف الفضاء وتطوير الصناعات الفضائية، إلى جانب استعراض الشراكات الدولية والبرامج البحثية التي تعكس ريادتها المتنامية في هذا القطاع الحيوي.

واستعرض الجناح الإماراتي نموذج المستكشف راشد والقمر «813»، بالإضافة إلى مشروع بوابة الإمارات القمرية، إلى جانب مبادرات وبرامج بحثية متقدمة تعزز مكانة الدولة كشريك رئيسي في مشاريع استكشاف القمر والمريخ، كما شارك رواد الفضاء الإماراتيون في فعاليات الجناح عبر لقاءات مفتوحة مع الزوار والوفود الدولية، حيث نقلوا تجاربهم في المهمات الفضائية التي رسخت حضور الإمارات ضمن نادي الدول الرائدة في استكشاف الفضاء.

كما سلط الجناح الضوء على أهمية التعاون وتبادل المعرفة في دفع عجلة النمو المستدام، وقد أتاح الحدث فرصة استثنائية للتواصل مع الشركاء الدوليين، حيث يعد التعاون الدولي جزء أساسيًا من استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كلاعب رئيس في هذا القطاع الرائد، والمساهمة بقوة في رسم ملامح مستقبل صناعة الفضاء العالمية.

وتتوزع الجهات المشاركة بين مؤسسات حكومية، ومراكز بحثية، وجامعات، وشركات خاصة، بما يعكس تنوع المنظومة الفضائية الإماراتية وارتباطها برؤية الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، كما يقدم الجناح مجموعة من المشاريع الوطنية الرائدة مثل الأقمار الاصطناعية المتطورة، وبرامج الاستكشاف، والمبادرات التعليمية التي تستهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.

ويتيح المؤتمر، الذي يعد من أبرز الفعاليات العالمية في قطاع الفضاء، منصة لتعزيز حضور الإمارات على الساحة الدولية، وتبادل الخبرات مع وكالات الفضاء العالمية، إضافة إلى بحث فرص التعاون في مجالات الأقمار الاصطناعية، والرحلات الاستكشافية، والتقنيات المتقدمة التي تخدم مستقبل الفضاء.