الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
علوم الدار

ثاني الزيودي يحضر حفل السفارة الصينية باليوم الوطني

ثاني الزيودي وسفير الصين وكبار الحضور (وام)
30 سبتمبر 2025 01:21

أبوظبي (وام)

حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه تشانغ بيمنغ، سفير جمهورية الصين لدى الدولة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في الدولة وكبار ضباط القوات المسلحة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الصينيين، وأفراد الجالية الصينية المقيمة بالدولة.
وأشاد السفير الصيني بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً سعي بلاده الدائم لتطوير العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

