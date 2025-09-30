الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس وزراء أستراليا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

30 سبتمبر 2025 12:52

زار معالي أنتوني البانيز، رئيس وزراء كومنولث أستراليا، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ترافقه حرمه جودي هايدن، وفهد عبيد التفاق، سفير الدولة لدى أستراليا، ورضوان جودت، سفير أستراليا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في أستراليا. وتجوّل معاليه والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث أطلعهم على تاريخ تأسيس الجامع ورسالته الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السّمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم. وقدّمت روضة إبراهيم المرزوقي، اختصاصية الجولات الثقافية، لمعاليه والوفد المرافق، شرحاً مفصلاً عن جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلّت بوضوح في جميع زواياه، وعن أروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور، من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

