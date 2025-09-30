انطلاق منتدى "المرأة في التكنولوجيا" بالشارقة

انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة السادسة من منتدى المرأة في التكنولوجيا الذي ينظمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "SPARK"، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة المجمع، وبمشاركة قيادات نسائية بارزة وخبراء في التكنولوجيا ورواد أعمال شباب من مختلف أنحاء العالم.

وافتتحت الشيخة بدور القاسمي المنتدى بكلمة أكدت فيها أهمية الدور المحوري للمرأة في دفع عجلة الابتكار وصياغة مستقبل أكثر شمولية، مشددة على أهمية تعزيز حضورها في مجالات العلوم والبحث والتقنيات المتقدمة.

وقالت إن المرأة كانت على الدوام محركًا للتقدم الاجتماعي، وأسهمت في تطوير أنظمة الصحة والتعليم والرعاية، مشيرة إلى أنه في عصر التحولات السريعة الذي نعيشه اليوم، يجب أن نعمل بكل قوة لضمان أن تكون المرأة في صميم بناء مستقبلنا التكنولوجي، فمن خلال دمج قدراتها الفطرية في التفكير بعيد المدى وإدارة المخاطر الإستراتيجية مع قوة التقنيات الناشئة، يمكننا بناء أنظمة أكثر مرونة، وابتكارًا أخلاقيًا، وأساليب حياة أكثر ذكاءً وصحةً للأجيال القادمة.

وجاء المنتدى هذا العام تحت شعار "أنماط الحياة المستقبلية"، حيث تضمن برنامجًا ثريًا من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية التي تناولت موضوعات حيوية مثل تقنيات الصحة وجودة الحياة، والتكنولوجيا الداعمة لطول العمر، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والاستدامة، وأنماط الحياة الذكية.

كما شمل البرنامج جلسة للرؤساء التنفيذيين لمناقشة السياسات الداعمة لتمكين المرأة في قطاعات الابتكار، إلى جانب جلسة شبابية نظمها مجلس شباب الشارقة، أتيحت من خلالها الفرصة للجيل الجديد لمشاركة رؤاهم وطموحاتهم.

وفي كلمة لها خلال المنتدى أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن الحكومات تدرك أهمية ربط التقدم التكنولوجي بالتنمية المستدامة وجودة الحياة، مشيرة إلى أن التكنولوجيا ليست مجرد أنظمة ذكية، بل أداة تمكين لحياة أكثر صحة وأكثر جودة للمجتمعات والأفراد.

وأشادت معاليها خلال مشاركتها في المنتدى ، بالرعاية الكريمة التي يحظى بها المنتدى من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وما تمثله من شخصية قيادية رائدة ذات رؤية، ونموذج للقيادة الممكّنة، ومصدر إلهام لنساء المنطقة والعالم.

وشهد المنتدى مشاركة نخبة من المتحدثين البارزين من داخل الإمارات وخارجها، من بينهم معالي عهود بنت خلفان الرومي، والدكتورة مريم مطر، مؤسسة ورئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، والإعلامية لجين عمران، وأندريا برازاكوفا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد، إضافة إلى خبراء عالميين ورائدات أعمال أسهموا برؤاهم في إغناء المنتدى بمنظور عالمي حول تعزيز دور المرأة في التكنولوجيا.

وأكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن المجمع يحرص على توفير بيئة محفزة تتيح للنساء المبتكرات ورائدات الأعمال فرصًا نوعية لتطوير قدراتهن والمساهمة في صياغة مستقبل الابتكار، وعلى دعم المبادرات التي تعزز من دور المرأة في هذا القطاع الحيوي.