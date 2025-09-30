الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الرئيس التشادي يمنح رئيساً تنفيذياً لشركة إماراتية وسام «الفارس الوطني»

الرئيس التشادي يمنح رئيساً تنفيذياً لشركة إماراتية وسام «الفارس الوطني»
30 سبتمبر 2025 17:28

منح فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، علي الشمّري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» الإماراتية، «وسام الفارس الوطني من الطبقة الأولى»، أحد أرفع الأوسمة في تشاد، ليكون بذلك أول رئيس تنفيذي لشركة أجنبية يحصل على هذا الوسام من قِبل الرئيس التشادي.
وجاء التكريم تقديراً لالتزام شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز بإنجاز مشروع «نور تشاد» للطاقة الشمسية في زمن قياسي حيث تم تدشين المحطة في 27 سبتمبر الحالي بعد ثمانية أشهر فقط من بدء التنفيذ.
وتُعد محطة «نور تشاد»، بقدرة 50 ميغاواط ونظام تخزين بسعة 5 ميغاواط/ساعة، أول مشروع للطاقة الشمسية بهذا الحجم في تاريخ تشاد، حيث توفّر الكهرباء النظيفة لأكثر من 270 ألف منزل.
وقال الشمّري عقب منحه الوسام: هذا الإنجاز تم بفضل رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وهذا التكريم شرف كبير لي شخصياً، لكنه في الحقيقة يخص كل من عمل بإخلاص لإنجاز محطة نور تشاد في زمن قياسي.
لقد وعدنا شعب تشاد بالكهرباء النظيفة، واليوم نفخر بأننا أوفينا بالوعد.

أخبار ذات صلة
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
وفد تعليمي ياباني يشيد بتميز مدارس الإمارات الوطنية وريادتها عالمياً
المصدر: وام
الإمارات
تشاد
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
علوم الدار
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
اليوم 14:52
نهيان بن مبارك يفتتح "العين ماسترز" للريشة الطائرة
الرياضة
نهيان بن مبارك يفتتح "العين ماسترز" للريشة الطائرة
اليوم 14:51
أفراد الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد انهيار مبنى متعدد الطوابق في مدرسة بمقاطعة جاوة الشرقية.
الأخبار العالمية
إندونيسيا تسابق الزمن بحثاً عن ناجين أسفل أنقاض مدرسة
اليوم 14:46
صحافة «الأبطال».. ليفربول يعيش «الجحيم» في إسطنبول!
الرياضة
صحافة «الأبطال».. ليفربول يعيش «الجحيم» في إسطنبول!
اليوم 14:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©