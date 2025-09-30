الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دبي الصحية» تُجري 15 عملية قلب ضمن حملة «نبضات»

المشاركون في صورة جماعية (من المصدر)
1 أكتوبر 2025 01:13

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الصحية» إجراء 15 عملية قلب معقدة لمرضى من أعمار وجنسيات مختلفة، ضمن النسخة الثانية من حملة «نبضات» للعام 2025، التي تعنى بإجراء عمليات جراحية للأشخاص الذين يعانون تشوهات القلب الخلقية وأمراضه المزمنة.
ويأتي هذا الإعلان بمناسبة مع اليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام، تأكيداً على التزام «دبي الصحية» بدعم الجهود العالمية للتوعية بأمراض القلب، وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة المرضى.
وقال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «تجسد شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، من خلال مبادرة نبضات رؤيةً مشتركة للارتقاء بصحة الإنسان، حيث تسهم في إحداث تحول نوعي في حياة المرضى».
ومن جانبه، قال صالح زاهر المزروعي، مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية: نفخر بإطلاقنا وتبنِّينا لحملة نبضات التي تجسّد قيم التكافل الراسخة في مجتمعنا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية».

