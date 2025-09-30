الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يستقبل حاكم الفجيرة

رئيس الدولة يستقبل حاكم الفجيرة
30 سبتمبر 2025 20:39

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. 

وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، التحية مع ضيوف المجلس والأحاديث الأخوية الودية. 

كما بحث سموهما خلال اللقاء عدداً من الموضوعات والقضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن.

حضر مجلس قصر البحر كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الشيوخ  وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

المصدر: وام
