«الشعبة البرلمانية»: تمكين المرأة شرط لتحقيق التضامن العالمي

بريتوريا (وام)

ألقت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في اجتماع النساء البرلمانيات الثاني المصاحب للقمة الحادية عشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين «P20»، اللذين تستضيفهما مدينة كلينموند في جمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. وأكدت مريم بن ثنية، في كلمة الشعبة البرلمانية، أن انعقاد هذا الاجتماع بالتزامن مع شهر المرأة في جمهورية جنوب أفريقيا، يضفي على المداولات بعداً رمزياً يعزز من مكانة المرأة ودورها المحوري في مسيرة النهضة والتنمية.

وأضافت أن تحقيق المساواة بين الجنسين والحد من أوجه عدم المساواة الجندرية هو السبيل الأمثل لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وقدرة على مواجهة التحديات المشتركة، ويقع على عاتق البرلمانات تحويل هذه المبادئ إلى تشريعات وسياسات فعّالة، وضمان ترجمتها إلى ممارسات وثقافة مجتمعية راسخة.

وأوضحت أنه من هذا المنطلق تبرز الحاجة إلى شراكات برلمانية وحكومية تعزز ثقافة تكافؤ الفرص، باعتبارها استحقاقاً إنسانياً للرجل والمرأة معاً، وتدفع نحو إستراتيجيات وطنية بمؤشرات واضحة وأطر زمنية محددة، فالمساواة وتمكين المرأة ليستا غاية في حد ذاتهما فحسب، بل شرط لتحقيق التضامن العالمي، وضمان الإنصاف الاجتماعي، وبناء تنمية مستدامة قوامها المواطنة والانتماء والتسامح.