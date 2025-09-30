ذياب بن محمد بن زايد يفتتح المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025».

يقام «جلوبال ريل 2025» تحت شعار «قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي»، ويعد الحدث الأبرز لقطاع النقل في المنطقة، وتستضيفه شركة قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة «دي إم جي إيفينتس»، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.





وشهد سموه الجلسة الافتتاحية التي تحدث خلالها كل من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ومعالي الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، ومعالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ومعالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات في البحرين، ومعالي الدكتور نضال القطامين، وزير النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي السيد رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل في جمهورية العراق، وعدد من كبار الشخصيات من رواد قادة قطاع النقل والممثلين الوزاريين من مختلف دول العالم.





وشهد سموه الإعلان عن الشركة المشتركة بين قطارات الاتحاد، المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، وشركة «كيوليس» الرائدة عالمياً في مجال خدمات نقل الركاب، لتقديم خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية في الدولة والتي سيتم تشغيلها في العام 2026. كما شهد سموه مراسم إطلاق مشروع تفعيل الممر الجمركي الآمن لقطار الاتحاد بين ميناء خليفة في أبوظبي ومرافئ الفجيرة، بهدف تعزيز عمليات النقل بالقطارات، ومراسم توقيع مذكرات تفاهم بين قطارات الاتحاد، وشركة «ميرميك» الإيطالية بشأن تعزيز سبل التعاون في مجال أنظمة الإشارات والتقنيات الخاصة بالسكك الحديدية، ومذكرة تفاهم بين قطارات الاتحاد ووزارة السكك الحديدية في جمهورية تركمانستان، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعارف في السكك الحديدية، ومذكرة تفاهم بين قطارات الاتحاد، وشركة «رايتس المحدودة» لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون في مجال الأعمال.





وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «يأتي الحدث العالمي «جلوبال ريل 2025» بما ينسجم مع المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمنصة دولية موثوقة للحوار والتعاون العالمي في قطاع النقل العالمي، تتيح الفرصة لصناع القرار وقادة القطاع من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات، والمعارف، وتعزيز الشراكات، واستكشاف الحلول المبتكرة للنهوض بمستقبل النقل والبنية التحتية، مع التركيز على الابتكار باعتباره توجهاً عالمياً ووطنياً، وركيزة أساسية لنجاح مختلف القطاعات بما فيها قطاع السكك الحديدية، تواصل من خلاله دولة الإمارات بناء جسور التواصل والابتكار بين مختلف دول العالم».

وأشاد سموه بالتقدم المستمر الذي تحرزه دولة الإمارات من خلال مشاريع البنى التحتية، بما فيها شبكة السكك الحديدية الوطنية والتي تعد ممكناً رئيسياً لمنظومة النقل المتكاملة في الدولة. وأشار سموه إلى أن هذه الإنجازات تعزز القدرة التنافسية للدولة، وتساعد في تشكيل مستقبل يكون فيه النقل أكثر أماناً وذكاءً ومراعاةً للاعتبارات البيئية، بالإضافة إلى زيادة مستوى الترابط العالمي.





ومن جانبه أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الرئيسية للمعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، أن شبكات النقل تمثل اليوم ركيزة أساسية في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولم تعد مجرد أولوية وطنية، بل تحولت إلى طموح مشترك يعزز الازدهار طويل الأمد لدول المنطقة.





وقال معاليه: «إن دولة الإمارات، بفضل رؤى قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً كبيرة في بناء بنية تحتية متطورة للنقل، تمثل نموذجاً رائداً على المستويين الوطني والإقليمي، وهو ما انعكس من خلال النجاح الذي حققته شبكة السكك الحديدية الوطنية، والتي تمتد على مسافة 900 كيلومتر لتربط مختلف مناطق ومدن الدولة، ويجري من خلالها تشغيل قطار البضائع منذ فبراير 2023، وتستعد لتشغيل قطار الركاب في العام المقبل 2026، لتصل طاقتها الاستيعابية بحلول العام 2030 إلى 60 مليون طن من البضائع و36 مليون راكب سنوياً، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع النقل الوطني».

وأضاف معاليه: «على المستوى الإقليمي، نشهد تقدماً ملموساً في مشاريع الربط خارج الدولة، ومن بينها شبكة السكك الحديدية المشتركة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، بطول 238 كيلومتراً وبقيمة 2.5 مليار دولار. والتي تُعد استثماراً استراتيجياً في مستقبل التنقل، يسهم في تقليص زمن نقل البضائع بين البلدين، ويعزز كفاءة حركة التجارة الإقليمية».





تهدف نسخة «جلوبال ريل 2025» هذا العام إلى تحفيز الحوار العالمي لتطوير القطاع، وتحويل مخرجاته إلى أفعال ملموسة تخدم القطاع عبر إبرام شراكات مجزية في مجال النقل والبنية التحتية والسكك الحديدية، لإرساء أسس مستقبل النقل المستدام.

ويشارك في نسخة العام 2025 أكثر من 200 متحدث دولي، وأكثر من 60 رئيساً تنفيذياً من شركات وجهات رائدة في قطاع النقل من دول مختلفة، وأكثر من 24 وزيراً ووفداً من دول مختلفة تشمل: دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، الأردن، مصر، العراق، فرنسا، جمهورية أوغندا، كينيا، أوزباكستان، كوريا، جمهورية تركمستان، جمهورية أرمينيا، والبرازيل، وجمهورية صربيا، وتركيا، وغيرها من الدول. كما يتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 20.000 مشارك على مدار ثلاثة أيام حافلة بالحوارات الاستراتيجية، واستعراض المشاريع، وتبادل المعرفة. علاوةً على ذلك، سيجمع «جلوبال ريل 2025» شركات يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية مجتمعةً أكثر من 140 مليار دولار، مما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه هذا الحدث في قطاع النقل العالمي.





ويستضيف المعرض والمؤتمر العالمي هذا العام ما يزيد على 200 جهة في 4 قاعات، وتمثل الجهات 14 قطاعاً مختلفاً، بدءاً من البنية التحتية والمركبات المتحركة، وصولاً إلى الابتكار الرقمي، والتمويل، والتنقل الذكي. كما يستضيف أكثر من 70 شركة تعرض أعمالها للمرة الأولى، في الحدث العالمي، وما يزيد على 11 مشغلاً وطنياً للسكك الحديدية، بما في ذلك شركة قطارات الاتحاد، وشركة حفيت للقطارات، وشركة سكك الحديد القطرية «الرّيل»، والسكك الحديدية الوطنية الكورية، وشركة السكك الحديدية الهندية، وشركة شرق اليابان للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية في تشاد، وشركة السكك الحديدية في أفغانستان، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، وشركة رينفي الإسبانية، وشركة كيوليس الفرنسية.





وشملت فعاليات اليوم الأول للحدث العالمي عقد جلسات حوارية تطرَّقت للعديد من المواضيع الحيوية، شملت أهمية النقل كمحفز للتكامل الإقليمي، تحقيق النمو مع مراعاة الاستدامة، الذكاء الاصطناعي التوليدي، دور النقل في تعزيز التجارة العالمية، تعزيز الربط الإقليمي وتسريع النمو الاقتصادي، مستقبل النقل وتحديات تبادل البيانات، المدن الذكية، تأثير التمويلات متعددة الأطراف على القطاع، دور السياسات في تسريع التحول في أنماط النقل.

ويتناول الحدث في الجلسات والحلقات النقاشية العديد من المواضيع التي تعنى بقطاع النقل بما فيها: تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة، التمويل المستدام، السياسات والحوكمة، قابلية التشغيل البيني وتوحيد الشبكات، الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وتخطيط مدن المستقبل، الهندسة، والرقمنة، والمركبات المتحركة، وإدارة الأصول، والابتكار التشغيلي، ليواصل الحدث العالمي ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في ابتكار حلول النقل وتطوير البنية التحتية.





ويضم «جلوبال ريل» مجموعة من المناطق المخصصة يوفر للمشاركين من خلالها فرصاً للتعاون الدولي وإبرام الصفقات، ويشمل ذلك 9 أجنحة دولية لكل من المملكة المتحدة، وإسبانيا، وبولندا، والهند، والمملكة الأردنية الهاشمية، وألمانيا، والنمسا، وكوريا الجنوبية، وقطر. وجناح المشاريع الدولية والذي يستعرض مخططات رئيسية للبنية التحتية بمليارات الدولارات وفرص استثمارية من 8 دول تشمل أفغانستان، وتشاد، وكينيا، وجنوب السودان، وجمهورية أوغندا، وأوزباكستان، وتركمانستان، وباراغواي.

ويضم المعرض جناح التمويل الذي يربط مطوري المشاريع، والشركات المصنعة للمعدات الأصلية، والممولين ويضم 8 بنوك ومؤسسات مالية.

وتتضمن فعاليات «جلوبال ريل 2025» مؤتمرين، أحدهما استراتيجي والآخر فني يمتدان على مدار أيام الحدث الثلاثة، ويشهدان جلسات نقاشية تفاعلية، ودراسات حالة، وحوارات جانبية، ورؤى حصرية، خلال 55 جلسة يقدمها المؤتمر الاستراتيجي و54 جلسة في المؤتمر الفني، وستسهم هذه الجلسات في تبادل الرؤى بين نخبة من الخبراء في مختلف المجالات من مؤسسات وجهات رائدة، حول مستقبل النقل وبالتالي تعزيز التعاون والابتكار في النقل والعمليات اللوجستية، والبنية التحتية بين مختلف دول العالم، ونهضة قطاع النقل العالمي.





وعلى صعيد الابتكار يضم المعرض منصة الابتكار التي تسلط الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والجيل القادم من تقنيات النقل المستقبلية، من 25 شركة، حيث تسهم المنصة في إبراز دور الابتكار كقوة دافعة نحو تعزيز التنافسية والمرونة وتحقيق تحول إيجابي في قطاع النقل العالمي.

كما يحتفي الحدث العالمي بالنسخة الثانية من جائزة «جلوبال ريل للابتكار 2025»، المبادرة الرائدة التي تقدم منحة بقيمة مليون درهم إماراتي لتسريع الحلول التحولية في مجالات النقل والتنقل والخدمات اللوجستية.

ولأول مرة، يستضيف الحدث العالمي فعالية «هاكاثون الشباب -جلوبال ريل 2025» بالتعاون مع الجامعات في جميع أنحاء الإمارات، وذلك لإشراك الطلاب في معالجة تحديات قطاع النقل تحت إشراف خبراء القطاع، وعلى مدار اليومين الثاني والثالث من الحدث.





وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين في الحدث مكتب أبوظبي للاستتثمار، وشركة أبوظبي للنقل، ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وإلى جانب «ألستوم»، وشركة خطيب وعلمي، وشركة هيل إنترناشيونال، كرعاة مشاركين للمؤتمر الاستراتجي، وشركة «جاكوبس» كراع مشارك للمؤتمر الفني، وغيرهم من الرعاة بما فيهم بنك الإمارات دبي الوطني، و«يونايتد ترانس»، وشركة «دينتونس»، وشركة «إيميرج»، وبنك أبوظبي الأول كراع للتمويل والاستثمار.





حظي الحدث العالمي بدعم الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، كجهة داعمة للسكك الحديدية، ومركز أدنيك أبوظبي كشريك للموقع، وشركة ماكنزي وشركاه كشريك معرفة، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض كشريك ثقافي.

ويجسد الحدث العالمي منصة عالمية لتحويل الطموحات إلى واقع، ومؤشراً على المكانة المتنامية لدولة الإمارات كقوة رائدة في صياغة مستقبل النقل المستدام والذكي عالمياً.