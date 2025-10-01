الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

غداً.. الطقس صحو غائم جزئياً

غداً.. الطقس صحو غائم جزئياً
1 أكتوبر 2025 17:50

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب او الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي، خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:04، والجزر الثاني عند الساعة 04:31، وفي بحر عمان يكون الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:38، والمد الثاني عند الساعة 07:18، والجزر الأول عند الساعة 12:52، والجزر الثاني عند الساعة 00:03.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

أخبار ذات صلة
الإمارات.. سوق واعدة لأحدث ابتكارات النقل المستدام
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لكبار السن 2025
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 38  29   85  25
دبي 37 28 85 30
الشارقة 37 27 85 30
عجمان 37 29 80 35
أم القيوين 36 25 85 35
رأس الخيمة 39 25 85 25
الفجيرة 36 29 85 35
العين 42 26 85 15
ليوا 42 26 85 20
الرويس 37 27 80 35
السلع 37 27 80 35
دلما 37 30 80 45
طنب الكبرى / الصغرى 36 30 85 45
أبو موسى 36 30 80 45

                                                                       

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
أحوال الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©