الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله المري: نواكب منظومة دبي المرنة في المشاريع المالية

عبدالله المري والحضور خلال الزيارة (من المصدر)
2 أكتوبر 2025 01:12

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. سوق واعدة لأحدث ابتكارات النقل المستدام
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لكبار السن 2025

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن التطوير المستمر في المنظومة المالية، يمثل أحد الأعمدة الأساسية في مسيرة التميز المؤسسي، مشدداً على أن دبي قدمت نموذجاً عالمياً في المرونة المالية والإجراءات النوعية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تطورها ونموها السريع.
وقال معاليه: «المنظومة المالية في دبي مرنة ونوعية، ووتيرة العمل فيها سريعة، الأمر الذي يتطلب منّا مواكبتها باستمرار، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان استدامة الكفاءة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية».
جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة للمالية، ضمن برنامج التفتيش السنوي، بحضور اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وماجد العقيلي، مدير الإدارة العامة للمالية بالوكالة، وعدد من كبار الضباط.
واطلع معاليه على مؤشرات الأداء الاستراتيجية للإدارة والمشاريع المستقبلية، ونتائج تحقيق المستهدفات التي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استعراض الجوائز المحلية والعالمية التي حصدتها الإدارة، فضلاً عن استراتيجيتها المرتبطة بخطة دبي 2030.
كما اطلع على المشاريع النوعية التي توظف تقنيات الروبوت في إنجاز العمليات المالية. وتعرف معاليه على أهم القدرات الجوهرية للإدارة، المتمثلة في المورد البشري والتكنولوجيا والعمليات، والتي تشكل معاً منظومة متكاملة تحقق كفاءة التخطيط المالي، وترشيد النفقات، وتنمية الإيرادات، وصولاً إلى تحقيق أهداف القيادة، كما استمع إلى شرح حول المشاريع القائمة التي تركز على الأنظمة الذكية، وتحقيق الوفر المالي، وتعزيز مبادئ الحوكمة المالية.
وشدد معالي الفريق المري على أهمية كفاءة التخطيط المالي، وتطبيق الضوابط والسياسات المعتمدة، ومراجعة أسلوب العمل بشكل مستمر.
وفي ختام الزيارة، عبر معاليه عن شكره وتقديره لموظفي الإدارة العامة للمالية على جهودهم وإنجازاتهم النوعية.

عبدالله المري
دبي
الإمارات
شرطة دبي
الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©