الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير الدولة لشؤون الدفاع يبحث مع وزير دفاع كازاخستان سبل تعزيز التعاون

وزير الدولة لشؤون الدفاع يبحث مع وزير دفاع كازاخستان سبل تعزيز التعاون
2 أكتوبر 2025 09:55

بحث معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق داورين جوماتاييفيتش كوسانوف وزير دفاع جمهورية كازاخستان، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ويعكس عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع إلى العاصمة الكازاخستانية آستانا، وكان في استقباله لدى وصوله معالي الفريق سيريك جاكسيغاليفيتش بورامبايف، نائب وزير دفاع جمهورية كازاخستان.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما المشترك على تطوير آفاق التعاون العسكري، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل والتقنيات الدفاعية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

المصدر: وام
وزير الدفاع
كازخستان
الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©