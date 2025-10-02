حاكم الفجيرة يستقبل وزير البترول المصري

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، معالي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له.



وجرى خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، خاصة في مجالات الطاقة والبترول والصناعات المرتبطة بها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وأشاد سموّه بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات.

وأكد سموه على الجهود التي تبذلها الفجيرة في مجال أسواق الطاقة العالمي والإجراءات والتسهيلات الاستثمارية المرنة، التي تقدمها لرواد الأعمال في هذا السياق، والتي تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي مستدام في مجال الطاقة.



من جانبه أعرب معالي وزير البترول المصري عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة، مشيداً بالدور الرائد لدولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وحضور إمارة الفجيرة المحوري في هذا السياق، وفي تجارة وتخزين النفط على مستوى العالم، بما تمتلكه من إمكانيات متقدمة وتقنيات متطورة ساهمت في رفع كفاءة المؤشرات الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

وتم على هامش زيارة الوفد المصري، توقيع اتفاقية شراكة وتبادل استثماري في مجال الطاقة بين الفجيرة وجمهورية مصر العربية، بحضور محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، ومعالي المهندس كريم بدوي وزير البترول المصري، والتي تهدف لتعميق الشراكة الاستثمارية بين الطرفين في مجال الطاقة.