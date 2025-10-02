الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الفجيرة يستقبل وزير البترول المصري

حاكم الفجيرة يستقبل وزير البترول المصري
2 أكتوبر 2025 12:55

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، معالي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له.


وجرى خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، خاصة في مجالات الطاقة والبترول والصناعات المرتبطة بها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وأشاد سموّه بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات.
وأكد سموه على الجهود التي تبذلها الفجيرة في مجال أسواق الطاقة العالمي والإجراءات والتسهيلات الاستثمارية المرنة، التي تقدمها لرواد الأعمال في هذا السياق، والتي تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي مستدام في مجال الطاقة. 

أخبار ذات صلة
اتحاد الهجن ومركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة يقدمان 30 فحلاً أصيلاً لعدد من المضامير العربية
تكريم الفائزين بجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز 21 أكتوبر


من جانبه أعرب معالي وزير البترول المصري عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة، مشيداً بالدور الرائد لدولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وحضور إمارة الفجيرة المحوري في هذا السياق، وفي تجارة وتخزين النفط على مستوى العالم، بما تمتلكه من إمكانيات متقدمة وتقنيات متطورة ساهمت في رفع كفاءة المؤشرات الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

 وتم على هامش زيارة الوفد المصري، توقيع اتفاقية شراكة وتبادل استثماري في مجال الطاقة بين الفجيرة وجمهورية مصر العربية، بحضور محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، ومعالي المهندس كريم بدوي وزير البترول المصري، والتي تهدف لتعميق الشراكة الاستثمارية بين الطرفين في مجال الطاقة.

مصر
حاكم الفجيرة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©