علوم الدار

حمدان بن زايد يطلع على استعدادات وخطط وفعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026

حمدان بن زايد يطلع على استعدادات وخطط وفعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026
2 أكتوبر 2025 21:05

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على الاستعدادات الجارية والخطط التطويرية لتنظيم النسخة المقبلة من مهرجان ليوا الدولي 2026، والتي تنطلق خلال الفترة من 12 ديسمبر 2025 إلى 3 يناير 2026، وتهدف إلى تعزيز مكانة منطقة الظفرة كوجهة سياحية وثقافية ورياضية بارزة.

واطلع سموه، خلال لقائه في قصر النخيل في أبوظبي القائمين على المهرجان بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على التحضيرات الجارية وخطط التنظيم والفعاليات المصاحبة للمهرجان، الذي يعد أحد أهم الفعاليات التراثية والسياحية والرياضية التي تستضيفها منطقة الظفرة سنويا، ويحظى بإقبال واسع من الجمهور المحلي والزوار من مختلف دول المنطقة والعالم.

واستمع سموه إلى عرض شامل، حول أجندة المهرجان وبرامجه المتنوعة التي تشمل بطولات ومنافسات رياضية، واستعراضات تراثية، ومعارض فنية وثقافية، إلى جانب أنشطة موجهة للعائلات والشباب والأطفال، بما يرسخ مكانة المهرجان كحدث جماهيري متكامل يعكس الهوية الوطنية ويعزز السياحة الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن مهرجان ليوا الدولي يمثل منصة مهمة لإبراز التراث الإماراتي الأصيل وربطه بالأجيال الجديدة، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس الشباب، والحفاظ على التراث الغني للدولة وضمان استدامته.

أخبار ذات صلة
ألوان الطبيعة تزيّن قميص الظفرة في «اليوبيل الفضي»
سباق أريلة للمحامل الشراعية ينطلق غداً بمشاركة 90 محملاً

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على المهرجان والشركاء الاستراتيجيون في إعداد نسخة 2026 لتكون على مستوى تطلعات القيادة الرشيدة، وتعكس مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية متميزة للمهرجانات والفعاليات.
وقال سموه إن الظفرة بما تحمله من مقومات طبيعية وثقافية وتراثية تعد وجهة فريدة لمثل هذه الفعاليات، مؤكدا دعمه المستمر للمهرجان ولجميع المبادرات التي تعزز من مكانة المنطقة وتخدم تطلعات أبنائها.

من جانبه، أعرب معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل، مؤكداً أن مهرجان ليوا الدولي 2026 سيكون محطة بارزة ضمن أجندة الفعاليات الوطنية والدولية التي تحتضنها إمارة أبوظبي، وسيسهم في تعزيز موقعها الريادي على خريطة السياحة العالمية.

حضر اللقاء، معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
مهرجان ليوا الدولي
