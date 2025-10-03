تعاون بين «جامعة خليفة» والمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم، مع المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية «غلايد»، بهدف تعزيز الصحة العامة للقضاء على الأمراض المعدية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك ضمن أجندة ندوة الصحة العامة 2025 التي نظمتها جامعة خليفة.

وقّع مذكرة التفاهم، الأستاذ الدكتور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة، والدكتورة فريدة الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية.

وبموجب المذكرة، تعمل الجامعة والمعهد على بحث سُبل التعاون في عدة مجالات، كتبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات، وإجراء الأبحاث والدراسات في المجالات الطبية ذات العلاقة، وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة مثل البرنامج التدريبي للقضاء على الأمراض، وبرنامج زمالة «إنجاز» الطبي، إضافة إلى المحاضرات العامة والمشروعات المستقبلية المشتركة.

وقال الأستاذ الدكتور بيان شريف، إنه في وقت أصبحت فيه النظم الصحية القوية أكثر أهمية من أي وقت مضى، يعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة لتعزيز وتطوير التعليم والبحث العلمي لدعم منظومة رعاية صحية أكثر مرونة وقابلية للتكيف.

وأشار إلى أن خبرة جامعة خليفة في علوم الطب الحيوي وعلم الجينوم والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُكمل الريادة العالمية للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية، حيث يسعى هذا التعاون المؤسسي والبحثي إلى تحقيق أثر يمتدّ إلى مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، قال سايمون بلاند، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية، إن التعاون مع جامعة خليفة يشكّل خطوة مهمة لتطوير المعرفة والخبرات الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية.