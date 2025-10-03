السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«إم آي تي» تطلقان برنامج الأبحاث التعاونية

خلال إطلاق البرنامج (من المصدر)
4 أكتوبر 2025 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تدعم 9 مخابز في جنوب غزة
95 مليون متر مربع من الطرق والبنية التحتية بأبوظبي تتم صيانتها سنوياً

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «إم آي تي»، عن إطلاق برنامج الأبحاث التعاونية بين المؤسستين، الذي يجمعهما لتنفيذ مشاريع بحثية نوعية تسهم في تطوير الذكاء الاصطناعي الأساسي وتوسيع تطبيقاته في ثلاثة مجالات رئيسة هي: الاكتشافات العلمية، وازدهار الإنسان، وصحة الكوكب.
ويهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز الأسس التقنية للذكاء الاصطناعي وتسريع تطبيقاته في مواجهة أبرز التحديات العلمية والمجتمعية الملحّة.
ويتماشى التعاون مع أهداف كلية شوارزمان للحوسبة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «إم آي تي» والمتمثلة في تعزيز الحوسبة عبر مختلف التخصّصات، وتطوير الحقول الأساسية مثل الذكاء الاصطناعي، ومعالجة المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية للحوسبة بما يعزّز أثرها العالمي، كما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار في الذكاء الاصطناعي الشامل وذي الأثر البارز.
ويشارك أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والباحثون من المؤسستين في مشاريع يقود كل منها باحث رئيسي من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومعهد «إم آي تي». وسيتولى لي سونغ، أستاذ تعلّم الآلة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وفيليب إيزولا، أستاذ تطوير المسيرة المهنية (دفعة 1948) في قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب في «إم آي تي»، منصب المديرين الأكاديميين للبرنامج في جامعتيهما.

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
الإمارات
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
معهد ماساتشوستس
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©