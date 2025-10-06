الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تحتفي بيوم المعلم

شعار مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
6 أكتوبر 2025 16:41

احتفت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بنادي الضباط بدبي اليوم ، بيوم المعلّم العالمي 2025 الذي يصادف في 5 أكتوبر من كل عام تقديرا لمكانة المعلّم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان ونهضة المجتمع، وترسيخاً لرسالة المؤسسة في دعم التعليم وتقدير المربين الذين يشكّلون حجر الزاوية في مسيرة التنمية الوطنية.

حضر الحفل في نادي الضباط بدبي نخبة من المعلّمين وقادة القطاع التربوي في الدولة حيث أكد معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في كلمته أن التعليم هو العطاء الأسمى الذي يبني العقول ويضيء الدروب ويصنع الأمل للأجيال. 

وأضاف معاليه: لقد تعّلمنا من الرعيل الأول وفي طليعتهم المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"ـ وحكامُنا الكرام، أهمّيةَ رسالة التعليم والمعرفة، وأدركنا المكانةَ الرفيعة التي يَحظى بها المعلمون والمربون والعلماء ، بفضل الأمانةِ العظيمة التي يحملونها، والمسؤوليةِ الجليلة التي يؤدونها خدمةً لرقي الانسان والمجتمعات.

قال إن لقاءَنا اليوم ثمرةٌ من الشجرة المباركة التي غرسها  المغفورُ لهُ بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيّب الله ثراه بإطلاقه المبادراتِ الجليلة لدعم التعليم والمعلمين.

وأعربت الدكتورة أمل القحطاني مديرة إدارة الدعم والتطوير المدرسي بوزارة التربية والتعليم في كلمتها عن اعتزاز الوزارة بدور المعلّم في مسيرة بناء الإنسان ونهضة الدولة مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة تطوير البيئة التعليمية وتزويد المعلّمين بالأدوات والدعم الذي يحتاجونه للقيام برسالتهم السامية، مشيرةً إلى أن يوم المعلّم هو محطة سنوية لتجديد الوفاء لهذه المهنة العظيمة التي تصنع المستقبل وترتقي بالمجتمع. 

وقال الدكتور خليفة السويدي المدير التنفيذي للمؤسسة إن احتفاء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بيوم المعلّم يجسد رسالتها العميقة في دعم التعليم والمعلمين، وتحويل كل مناسبة تربوية إلى منصة تحفيزٍ لبناء القدرات وتعزيز استدامة العملية التعليمية فمنذ تأسيسها، وضعت المؤسسة المعلّم في قلب إستراتيجيتها، باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق التميز الأكاديمي والنهضة المجتمعية.

وأكدت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، أن المؤسسة دأبت على الاحتفاء بالمعلم وتكريمه تقديراً لدوره المحوري في بناء الأجيال وصناعة المستقبل، مشيرة إلى أن هذا النهج يتجسد من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية التي تنفذها المؤسسة بشكل مستمر لدعم المعلمين والطلبة الموهوبين. 

وشهدت الفعالية عرضاً مرئياً خاصاً بيوم المعلّم، تضمن رسائل شكر وتقدير لمختلف المعلّمين، واستعرض أثرهم العميق في مسيرة التنمية الوطنية. 

وشهدت الفعالية كذلك عرض المؤتمر الرقمي تحت عنوان "معلّم يُلهم.. وذكاء اصطناعي يُسهم" الذي تناول العلاقة التكاملية بين رسالة المعلّم وابتكارات التكنولوجيا الحديثة. 

واختتم البرنامج بورشة تدريبية حملت عنوان "استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في التعليم"، قدّمها البروفيسور فادي النجّار، مدير مختبر الذكاء الاصطناعي في كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات العربية المتحدة. 

المصدر: وام
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
المعلم
يوم المعلم
