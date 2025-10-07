رئيس الدولة يستقبل وفد جامعة ماكغيل الكندية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في قصر البحر في أبوظبي، وفد جامعة ماكغيل الكندية.

ورحب سموه بالوفد الذي ضم عدداً من مسؤولي الجامعة، مؤكداً سموه أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات ونظيراتها الدولية للإسهام في تحقيق رؤية الإمارات في الاستثمار بالكوادر الوطنية، كونهم ثروة الوطن الحقيقية ورهانه في مسيرته نحو المستقبل.

من جانبه، ثمن الوفد دعم صاحب السمو رئيس الدولة برنامج «زمالات ماكغيل الإمارات» الذي أطلق عام 2015، ويهدف إلى دعم الكوادر الوطنية لاستكمال تعليمهم في كليات العلوم والهندسة في جامعة ماكغيل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مشيداً باهتمام سموه بدعم مسيرة التعليم في الدولة.

حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.