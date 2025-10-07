الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله آل حامد: ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لصناعة الإعلام

عبدالله آل حامد خلال استقباله رئيسي الشركتين بحضور جمال الكعبي ومريم بن فهد (وام)
8 أكتوبر 2025 01:14

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق «أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة» 17 نوفمبر المقبل
ولي عهد الشارقة يفتتح غداً دور الانعقاد العادي الثالث لـ«الاستشاري»

استقبل معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، في مقر المكتب بأبوظبي، جيف زوكر، الرئيس التنفيذي لشركة «ريد بيرد آي إم آي»، وجين تورتن، الرئيس التنفيذي لشركة «أوول ثري ميديا».
جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون، وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام والإنتاج المرئي والرقمي، وسبل تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإعلامية الإماراتية، بما يسهم في تطوير صناعة المحتوى، ودعم المشروعات المشتركة التي تتخذ من الإمارات مركزاً لها.
واستعرض اللقاء آفاق التعاون والشراكة المستقبلية من خلال «قمة بريدج»، الحدث الإعلامي العالمي المرتقب الذي ينطلق في أبوظبي ديسمبر المقبل، ويجمع قادة الفكر والإعلام وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.
وأكد الجانبان أن القمة تشكل فرصة استراتيجية لتوسيع نطاق الحوار حول مستقبل الإعلام، وتعزيز حضوره محركاً رئيسياً للتغيير الإيجابي في إنتاج وتوزيع المحتوى متعدد المنصات.

منظومة إعلامية حديثة
قال معالي عبدالله آل حامد: «تنظر دولة الإمارات إلى الإعلام كأحد ركائز التنمية الوطنية الشاملة، وتسعى إلى ترسيخ منظومة إعلامية حديثة تعكس قيم الدولة، وتواكب تحولاتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتدعم حضورها المتوازن والمؤثر في المشهد العالمي».
وأضاف معاليه: «تقوم رؤية الإمارات المستقبلية للإعلام على التوازن بين التطور التقني والمصداقية والمحتوى النوعي، بما يجعل من المنظومة الإعلامية الوطنية نموذجاً في المهنية، والشراكة الدولية، وصناعة التأثير الإيجابي القائم على المعرفة والاحترام المتبادل».
وأكد معاليه الحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية، في إطار رؤية الدولة الرامية إلى إنتاج محتوى نوعي وعالمي ينطلق من الإمارات، ويستهدف جمهوراً دولياً، يعكس تنوعها الثقافي وريادتها التنموية، ويسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً لصناعة الإعلام الإقليمي والعالمي.

من أكبر الشركات العالمية
يذكر أن شركة «ريد بيرد آي إم آي» تعد مشروعاً مشتركاً بين RedBird Capital Partners الأميركية وشركة International Media Investments (IMI)، ومقرها أبوظبي، فيما تُعد «أوول ثري ميديا» التي استحوذت عليها «ريد بيرد آي إم آي»، العام الماضي في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، واحدة من أبرز وأكبر الشركات العالمية المستقلة في مجال الإنتاج والتوزيع التلفزيوني والسينمائي على مستوى العالم، من مالكيها المشتركين «وورنر بروذرز ديسكفري، إنك»، و«ليبرتي جلوبال المحدودة».

صناعة الإعلام
الإمارات
عبدالله آل حامد
المكتب الوطني للإعلام
مجلس الإمارات للإعلام
قمة بريدج
آخر الأخبار
نازحة تُحضّر خبزاً قرب خيامٍ تؤوي نازحين في خانيونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من «خطة ترامب» بشأن غزة
اليوم 01:15
رجل يسير وسط دمار في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
اليوم 01:15
ضباط شرطة أوكرانيون في موقع استهدفته غارة جوية روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم بمسيّرات يطال للمرة الأولى منطقة روسية في سيبيريا
اليوم 01:15
فرد أمن بجوار سيارة تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
%500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي
اليوم 01:15
سيارة تغادر فندق ماتينيون مع استمرار الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©