علوم الدار

ولي عهد الشارقة يستقبل أعضاء فريق تجربة المتعامل لخدمة "مواساة"

ولي عهد الشارقة يستقبل أعضاء فريق تجربة المتعامل لخدمة "مواساة"
8 أكتوبر 2025 13:53

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، فريق عمل خدمة "مواساة" الفائزة بعدد من الجوائز العالمية، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبارك سمو ولي عهد الشارقة، إنجاز الفريق وتحقيق خدمة "مواساة" جائزة أفضل مشروع في التحول الرقمي التكنولوجي وحصولها على أعلى تصنيف في الفئة 7 نجوم، والتي تأتي ضمن جائزة أفضل الممارسات الدولية 2025 في نيوزيلندا، إضافة إلى فوز الخدمة بالمركز الثالث في جائزة سيؤول للمدن الذكية عن فئة التركيز على الإنسان، والتي أقيمت ضمن أسبوع سيؤول للحياة الذكية في كوريا الجنوبية.

وأكد سموه أن هذا التميز والإنجاز يؤكد التزام الجهات الحكومية برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين ، مثمناً سموه جهود الفريق الذي عمل على إعادة هندسة الخدمة من خلال تسهيل الإجراءات المرتبطة بحالات الوفاة والتخفيف من الأعباء النفسية والإدارية والمالية عن ذوي المتوفى، مؤكداً سموه على ضرورة الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات بما يعود نفعه على المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وتمنى سمو ولي عهد الشارقة التوفيق لجميع فرق العمل التي تعمل وفق أفضل المعايير العالمية وتعزز روح التنافس الإيجابي بينها، وتسعى لتبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة، الأمر الذي يرفع كفاءة وجودة العمل المؤسسي، ويعزز رضا المتعاملين وجودة حياة المجتمع في الجهات والمؤسسات المختلفة.

من جانبه، قدم الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية شرحاً تناول خطوات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، الأمر الذي سهل تقديم الخدمات وإنجازها في وقت استثنائي، مشيداً بتعاون الجهات وأعضاء فريق تجربة المتعامل الخاص بخدمة "مواساة" الذي تفانى لإنجاح هذه التجربة وتفوقها.

