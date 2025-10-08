الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل للكيمياء

محمد بن راشد
8 أكتوبر 2025 14:58

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، البروفيسور عمر ياغي، بمناسبة فوزه بجائزة نوبل للكيمياء. 

وقال سموه عبر منصة إكس:" قبل عام، كرمنا البروفيسور عمر ياغي ضمن جائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية.. واليوم نبارك له فوزه بجائزة نوبل للكيمياء. نبارك للبروفيسور عمر.. وقبل ذلك نبارك للعالم العربي هذه العقول التي نفاخر بها الأمم".

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده
بتوجيهات محمد بن راشد.. «جيتكس جلوبال» يستعد لمرحلة جديدة من التميز مع انتقاله إلى «مدينة إكسبو دبي» في ديسمبر 2026

وأضاف سموه:"الأمة العربية مليئة بالنوابغ.. وغنية بالعقول.. ورسالتنا هي إعادة الثقة بأنفسنا.. والثقة بشبابنا.. والثقة بعلمائنا.. هذه هي رسالتنا في جائزة نوابغ العرب وفي جميع مشاريعنا الإنسانية والحضارية والمعرفية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نوابغ العرب
محمد بن راشد
جائزة نوبل للكيمياء
آخر الأخبار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
الرياضة
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
اليوم 14:16
موانئ دبي العالمية تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اقتصاد
"موانئ دبي العالمية" تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اليوم 14:16
وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يزور «إكسبو 2025 أوساكا»
علوم الدار
وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يزور «إكسبو 2025 أوساكا»
اليوم 14:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©