«الطوارئ والأزمات» تنظم تمرين مراكز القيادة للكوارث الطبيعية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجين كل من وزارة الدفاع وقيادة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأرصاد، والجهات المهنية في المستوى المحلي، تمرين مراكز القيادة للكوارث الطبيعية، وذلك ضمن سلسلة تمرين الاستجابة الوطنية 13/2025. ويهدف هذا التمرين إلى رفع مستويات الجاهزية الوطنية وتعزيز آليات التنسيق المشترك في حال وقوع كارثة طبيعية.

وتَركز هذا التمرين على مراكز العمليات على المستوى الوطني في جميع إمارات الدولة، بهدف اختبار الخطة الوطنية للكوارث الطبيعية، وتقييم فاعلية منظومة الإنذار المبكر، وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة والاتصالات، وضمان جاهزية الإمكانات والموارد الوطنية، إضافة إلى تقييم الجاهزية الإعلامية للتعامل مع الحدث وفق أعلى المعايير.

وقال سيف محمد الشامسي، نائب المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومدير التمرين: «إن تمرين مراكز القيادة للكوارث الطبيعية يأتي في إطار حرص الهيئة على رفع مستويات الجاهزية الوطنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يجسد توجهات الدولة في بناء منظومة وطنية مرنة وقادرة على مواجهة المخاطر الطبيعية بكفاءة وفاعلية، وقد مثل هذا التمرين خطوة محورية لاختبار آليات القيادة والسيطرة والاتصالات وضمان الجاهزية الإعلامية والميدانية، في إطار استعداد متكامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات».

وتستعد الهيئة لاختتام سلسلة تمرين الاستجابة الوطنية 13/2025 عبر التمرين الميداني المقرر تنفيذه في نهاية أكتوبر الجاري بإمارة رأس الخيمة، والذي سيحاكي عملياً الاستجابة لتداعيات كارثة طبيعية، بما يعكس مرونة وكفاءة المنظومة الوطنية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتؤكد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن تنظيم هذه التمارين المتكاملة يعكس التزام الدولة بتوحيد الجهود الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في مجال إدارة المخاطر، وقادر على حماية مكتسباته الوطنية وضمان استدامة مسيرته التنموية.