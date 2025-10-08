الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تفاهم بين «تريندز» و«منصة كونفي»

محمد العلي وأمل البريكي والحضور عقب التوقيع (من المصدر)
9 أكتوبر 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تفاهم بحثي مع «منصة كونفي» (Confe Platform)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمكين الشباب وتنمية قدراتهم البحثية والمعرفية.
وتضع المذكرة إطار شراكة استراتيجية بين الجانبين لتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات، ونشر الأبحاث والدراسات المشتركة، وتوسيع نطاق الشبكات الأكاديمية والتعاون البحثي، بما يعزّز دور الشباب الفاعل في بناء مستقبل قائم على المعرفة والبحث العلمي.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز: إن هذه الشراكة مع منصة Confe تُعد خطوة مهمة نحو تفعيل دور الشباب وإشراكهم في صناعة المستقبل، مؤكداً إيمان«تريندز» بأهمية الاستثمار في الطاقات الشابة وتزويدهم بالأدوات البحثية والمعرفية اللازمة ليكونوا صنّاع المستقبل.
وأوضح الدكتور العلي أن هذه الاتفاقية تعكس التزام «تريندز» برسالته في نشر المعرفة ودعم الحوار البناء القائم على الأدلة والمنهجية العلمية.
بدورها، أعربت الدكتورة أمل سالم البريكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس للمنصة، عن سعادتها بالتعاون مع مركز مرموق مثل «تريندز» مشيرة إلى أنه بات ركيزة أساسية في مجال الدراسات الاستشرافية. وأشارت إلى أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة للشباب الموهوبين لتقديم مساهمات ملموسة في الحقل البحثي. وقالت، إنه من خلال هذا التعاون، ستعمل Confe على توفير منصة حقيقية للشباب لصقل مواهبهم وإبراز إمكاناتهم، تماشياً مع رؤيتها الرامية إلى بناء جيلٍ من القادة والباحثين الواعدين.

