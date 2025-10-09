الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رائد الفضاء محمد الملا يُكمل بنجاح برنامجا لوكالة الفضاء الأوروبية

رائد الفضاء محمد الملا خلال برنامج لوكالة الفضاء الأوروبية
9 أكتوبر 2025 20:50

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن إتمام رائد الفضاء محمد الملا، البرنامج التدريبي CAVES الذي تنظمه وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، واستمر على مدار أسبوعين في منطقتي موليزي وكامبانيا بإيطاليا، بمشاركة طاقم دولي من رواد فضاء يمثلون وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا).
يعد برنامج CAVES أحد أكثر البرامج التدريبية تطوراً في مجال إعداد رواد الفضاء، ويهدف إلى تقييم السلوك البشري وتطوير مهارات العمل الجماعي والأداء تحت ظروف صعبة تحاكي بيئة الفضاء.

تضمن البرنامج محاضرات تقنية مكثفة وأنشطة ميدانية، إلى جانب رحلة استكشافية في كهوف تحت الأرض عاش خلالها المتدربون في عزلة تامة بعيداً عن مظاهر الحياة اليومية.
وخلال التجربة، اكتسب الملا وزملاؤه مهارات متقدمة في الاستكشاف ورسم الخرائط والبحوث العلمية، إضافة إلى تطوير قدراتهم في القيادة واتخاذ القرار والتواصل وإدارة الضغوط.
يعد هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة رائد الفضاء محمد الملا، حيث يسهم في تعزيز جاهزيته للمهمات الفضائية المستقبلية، ويعكس مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل في الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء وتطوير علومه.

المصدر: وام
رائد فضاء
أول رائد فضاء إماراتي
محمد الملا
وكالة الفضاء الأوروبية
برنامج تدريبي
