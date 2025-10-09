الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الشارقة يفتتح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري

ولي عهد الشارقة متحدثاً خلال افتتاح المجلس (وام)
10 أكتوبر 2025 01:16

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان
حاكم الشارقة يدعو سكان الإمارة إلى تسجيل بياناتهم في «تعداد 2025»

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يقوم على فكر سديد ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ويجسّد قيم الشورى والمشاركة الفاعلة في صنع القرار السليم، مؤكداً سموه حرص الجميع على تعزيز مسيرة التنمية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والخير لأبناء الإمارة. جاء ذلك، خلال افتتاح سموه، أمس، أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وذلك في مقر المجلس.

تعزيز التنمية المستدامة
وأشار سمو ولي عهد الشارقة إلى أن ما سيحمله برنامج المجلس في الدور الحالي من موضوعات وقضايا، يستدعي من الجميع العمل على تناولها بمسؤولية، وأن تناقش بروح التعاون والتكامل، للتمكّن من تحقيق أعلى معايير الشورى، والوصول إلى أفضل القرارات، والخروج بتوصيات تعين صاحب السمو حاكم الشارقة، والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتمكن أصحاب القرار من صنع السياسات الحكيمة والهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوفير الأمن والأمان، والرخاء والازدهار للشارقة ومواطنيها وكل من يقيم على أرضها.
وأكد سموه ثقته التامة في المضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف من خلال إعلاء قيم الشورى وتكاتف الجهود، مشيراً سموه إلى متابعته الدائمة بحرص وعناية أعمال المجلس الموقّر، وما يصدر عنه من توصيات يسعى الجميع جاهداً لتحقيقها، وذلك انطلاقاً من الإيمان التام بأن الأعضاء يمثلون صوت الناس. وأعلن سمو ولي عهد الشارقة عن افتتاح المجلس الاستشاري في دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، قائلاً: «نيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة، وعلى بركة الله وتوفيقه، نعلن افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلسكم الموقر». واختتم سموه كلمته، قائلاً: «نسأل الله تعالى أن يبارك أعمالكم وجهودكم، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة نِعمَه، وأن يحفظ الله رئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه الحكام أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأن يسدّد على الحق والخير خطاهم».

مسيرة الشورى
كانت مراسم الحفل قد استهلت بعزف السلام الوطني، عقبته تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعد ذلك تلت ميرة خليفة المقرب، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، المرسوم الأميري رقم 59 لسنة 2025، بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وألقى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كلمة رحّب فيها بسمو ولي عهد الشارقة، مثمناً تشريف سموه لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس، مؤكداً مواصلة مسيرة الشورى التي أرسى دعائمها صاحب السمو حاكم الشارقة، منذ تأسيس المجلس في عام 1999.
وعلى هامش الافتتاح، شاهد سمو ولي عهد الشارقة مشروع السجل التاريخي للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الذي يهدف إلى حفظ تاريخ المجلس منذ تأسيسه حتى اليوم، وتوثيق إنجازاته من خلال مواد مصورة تعرض عبر منصة إلكترونية.

الإمارات
الشارقة
ولي عهد الشارقة
استشاري الشارقة
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
عبدالله بلحيف النعيمي
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©