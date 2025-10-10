منصة «تم» تفوز بجائزة «أفضل تطبيق حكومي شامل»

أبوظبي (الاتحاد)

فازت منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم»، بجائزة «أفضل تطبيق حكومي شامل» ضمن جوائز الحكومة الرقمية الخليجية، التي ينظِّمها مجلس التعاون الخليجي كلَّ عامين للاحتفاء بالتميُّز والابتكار في خدمات الحكومة الرقمية للبلدان الأعضاء.

وتجمع «تم» أكثر من 1,100 خدمة في منصة موحَّدة، حيث تمَّ اختيارها بفضل منظومتها الرقمية الشاملة والمتكاملة، التي تُمكِّن 3.6 مليون مستخدم من الوصول بسلاسة إلى الخدمات الحكومية بشكل استباقي في بضع خطوات سهلة.

وتكرِّم فئة «أفضل تطبيق حكومي شامل» الجهات في دول مجلس التعاون الخليجي التي تحقِّق أثراً بارزاً في التحوُّل الرقمي من خلال تصميم مُيسَّر، وتجربة مستخدم فعّالة، وفوائد مجتمعية ملموسة.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: «يمثِّل هذا التقدير الخليجي شهادة على التزام أبوظبي المستمر ببناء خدمات حكومية أولويتها المجتمع، ويجسِّد حجم الفرص المتاحة عند دمج الابتكار مع الاحتياجات المتغيّرة للأفراد، والتوجيه الهادف للتكنولوجيا. من خلال التعاون الكبير مع شركائنا في حكومة أبوظبي، تقدِّم حكومتنا خدمات أسرع وأكثر ذكاءً وأعلى تخصيصاً، وتُعَدُّ منصة (تم) من المشاريع الرئيسة التي تُسرِّع تقدُّمنا نحو تحقيق رؤيتنا في بناء حكومة المستقبل القائمة على الذكاء الاصطناعي».

وقال الدكتور محمد العسكر، المدير العام لـ«تم» في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: «المستخدمون ركيزة نجاح منصة (تم)، إذ نقدِّم خدماتنا لأكثر 3.6 مليون مستخدم ونشهد نمواً مستمراً. نستمع ونطوِّر ونبتكر لضمان سلاسة الخدمات من البداية للنهاية عبر كلِّ نقاط التواصل، ما يضع معياراً جديداً للحكومة الرقمية».