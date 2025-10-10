السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«السلامة الغذائية» تغلق منشأة مخابز السويداء الحديثة بمدينة العين

إغلاق منشأة مخابز السويداء الحديثة في مدينة العين
10 أكتوبر 2025 21:12

أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مخابز السويداء الحديثة، والتي تقع بمنطقة المعترض بمدينة العين وتحمل الرخصة التجارية (CN- 1102470) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
أوضحت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري للمنشأة جاء إثر تسجيل حالة تسمم غذائي وذلك نتيجة لممارسات غير سليمة في تداول وتحضير وحفظ الأطعمة داخل المنشأة، مما استدعى اتخاذ إجراء فوري بالإغلاق حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.
وأشارت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري سيظل سارياً حتى إزالة أسباب المخالفة بشكل كامل، ولن يُسمح باستئناف النشاط إلا بعد تصحيح أوضاع المنشأة جذرياً، والامتثال التام لجميع اشتراطات السلامة الغذائية المعتمدة. 
وتؤكد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للجمهور الكريم أن منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي تخضع لأعلى المعايير الرقابية، ويتم تنفيذها من خلال فرق تفتيش متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات والتعامل معها فوراً. كما تطبق الهيئة إجراءات متكاملة لضمان سلامة الأغذية المتداولة، بما يشمل الفحص المخبري، الرقابة الميدانية، والتوعية المستمرة، بما يضمن حماية المستهلكين ويعزز الثقة في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الإمارة.
وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

