الأحد 12 أكتوبر 2025
علوم الدار

انطلاق مهرجان الشعر المغربي الـ7 في مراكش

انطلاق مهرجان الشعر المغربي الـ7 في مراكش
11 أكتوبر 2025 16:34

انطلقت مساء أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشعر المغربي الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، ويستمر 3 أيام بمشاركة أكثر من 40 مبدعاً من شعراء ومثقفين وفنانين من المغرب ومختلف دول العالم.
أقيم حفل الافتتاح في قاعة «ميادين» في قلب مدينة مراكش بحضور سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة وسمير الونّاسي المدير الجهوي للشؤون الثقافية بالمديرية الجهوية لقطاع الثقافة- مراكش وعدد كبير من الأدباء والمثقفين ومحبي الكلمة.
استُهل حفل الافتتاح بـ«نشيد مراكش الحمراء» من تقديم «مشتل دار الشعر بمراكش» وهو نص شعري استحضر جمال المدينة الحمراء وتاريخها العريق واحتفى بتراثها الإنساني والحضاري وتمتزج في أبياتها الصور الشعرية بعاطفة الانتماء لتعبّر عن روح مراكش كفضاء للإبداع والجمال وملتقى للثقافات.
وشهد حفل الافتتاح عرضاً توثيقياً قدّم لمحة عن أبرز أنشطة الموسم الثامن لبرنامج دار الشعر في مراكش ومسيرة الدار وما تضمنته من فعاليات ثقافية وفنية على امتداد العام.
وتضمن العرض مشاهد متنوعة جسّدت الحراك الثقافي الذي عرفته الدار من أمسيات شعرية ولقاءات وندوات فكرية ومعارض فنية إلى جانب ورش أدبية استهدفت مختلف الفئات ما يعكس حضور دار الشعر الفاعل في المشهد الثقافي المغربي ودورها في ترسيخ ثقافة الشعر والاحتفاء بالمبدعين.
وشهدت أولى أمسيات المهرجان تنوعاً شعرياً عالمياً مميزاً وقدّم عدد من الشعراء قراءات شعرية استثنائية جسّدت تلاقي الثقافات واختلاف الرؤى الفنية في حين تفاعل الجمهور مع النصوص الشعرية.
وضمن حفل الافتتاح كرمت دار الشعر بمراكش الشعراء محمد بوجبيري وعلي شوهاد وعزيزة عكيدة تقديراً لعطائهم الأدبي وتثميناً لجهودهم الفكرية وإسهاماتهم في المشهد الشعري المغربي على مدى سنوات.
وأعلنت دار الشعر بمراكش، ضمن فعاليات الافتتاح عن أسماء الفائزين في الدورة السابعة من جائزتي «النقد الشعري» و«أحسن قصيدة» اللتين تندرجان ضمن برامج الدار الرامية إلى دعم التجارب الشعرية والنقدية الجديدة وتشجيع المواهب الشابة والاهتمام بنتاجها الإبداعي.
وفاز بجائزة أحسن قصيدة، الشاعر إديمبي حميد إديكبلي من نيجيريا وحل معاذ بن الطالب في المركز الثاني وظفيرة وحديث في المركز الثالث.
وتوّجت جائزة النقد الشعري عبد الرحمن اسحلي بالمركز الأول وخالد قدروز في المركز الثاني وتناصف المركز الثالث الناقدان إبراهيم البوعبدلاوي ومحمد تايشينيت.
وشهد حفل الافتتاح احتفاء خاصاً بالصين ضيف شرف الدورة السابعة للمهرجان من خلال مشاركة الشاعرة الصينية ليو جينتسي في أولى أمسيات المهرجان.

المصدر: وام
المغرب
مراكش
