«بلدية الظفرة» تنفذ أعمال تطوير وصيانة للطرق

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)



تنفذ بلدية منطقة الظفرة، مشاريع لصيانة الطرق وتطوير النية التحتية، تماشياً مع عام المجتمع، وضمن جهودها الرامية إلى بناء بيئة مستدامة وتقديم خدمات نوعية تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتلبي احتياجات المجتمع، بما يجسد قيم المسؤولية المجتمعية، ويعزز من جودة الحياة.

وفي إطار خططها الطموحة لتطوير مدن منطقة الظفرة وضمان استدامة الأصول، تنفذ البلدية سلسلة من مشاريع تطوير وصيانة الطرق.

وتهدف تلك المشاريع إلى رفع كفاءة البنية التحتية، واستدامة الطرق والسلامة المرورية، بما يتوافق مع النمو المتسارع الذي تشهده المنطقة ويعزز جودة الحياة.

وقد حرصت البلدية خلال تنفيذ هذه المشاريع على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة المرورية، وضمان استدامة الأصول، إلى جانب المحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للمدن.

وشملت الأعمال المنجزة بمدينة المرفأ، تطوير وتأهيل عدد من الطرق الداخلية وصيانة اللوحات الإرشادية، وإعادة تخطيط الخطوط المرورية، بالإضافة إلى إنجاز مواقف لخدمة المجتمع.

وتؤكد بلدية منطقة الظفرة أن هذه المشاريع تشكل محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة، بما يجسد التزامها برفع كفاءة البنية التحتية واستدامتها، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدن المنطقة.