الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بلدية الظفرة» تنفذ أعمال تطوير وصيانة للطرق

تنفيذ صيانة وتطوير للشوارع (من المصدر)
12 أكتوبر 2025 01:22

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة، مشاريع لصيانة الطرق وتطوير النية التحتية، تماشياً مع عام المجتمع، وضمن جهودها الرامية إلى بناء بيئة مستدامة وتقديم خدمات نوعية تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتلبي احتياجات المجتمع، بما يجسد قيم المسؤولية المجتمعية، ويعزز من جودة الحياة.

وفي إطار خططها الطموحة لتطوير مدن منطقة الظفرة وضمان استدامة الأصول، تنفذ البلدية سلسلة من مشاريع تطوير وصيانة الطرق. 
وتهدف تلك المشاريع إلى رفع كفاءة البنية التحتية، واستدامة الطرق والسلامة المرورية، بما يتوافق مع النمو المتسارع الذي تشهده المنطقة ويعزز جودة الحياة.
وقد حرصت البلدية خلال تنفيذ هذه المشاريع على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة المرورية، وضمان استدامة الأصول، إلى جانب المحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للمدن.

أخبار ذات صلة
الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي
إنجازات عالمية لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية
عام المجتمع
تابع التغطية كاملة

وشملت الأعمال المنجزة بمدينة المرفأ، تطوير وتأهيل عدد من الطرق الداخلية وصيانة اللوحات الإرشادية، وإعادة تخطيط الخطوط المرورية، بالإضافة إلى إنجاز مواقف لخدمة المجتمع.
وتؤكد بلدية منطقة الظفرة أن هذه المشاريع تشكل محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة، بما يجسد التزامها برفع كفاءة البنية التحتية واستدامتها، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدن المنطقة.

صيانة الطرق
بلدية الظفرة
الظفرة
الإمارات
منطقة الظفرة
عام المجتمع
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©