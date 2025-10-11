«خيرية الشارقة» تنجز 32 عملية قسطرة وقلب مفتوح في كينيا

الشارقة (الاتحاد)

أنهى وفد جمعية الشارقة الخيرية برئاسة علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات، زيارة ميدانية إلى جمهورية كينيا استمرت عدة أيام، شهدت تنفيذ مبادرات إنسانية وطبية نوعية ضمن برامج الجمعية الخارجية، في إطار رسالتها الدائمة لمد يد العون إلى المجتمعات المحتاجة حول العالم.

وقال علي محمد الراشدي: إن الزيارة شهدت إجراء 32 عملية جراحية معقدة للأطفال ما بين عمليات قسطرة قلبية وجراحات قلب مفتوح، نفذها الفريق الطبي المتطوع لحملة «القلوب الصغيرة» برئاسة الدكتور أحمد الكمالي، استشاري قلب الأطفال في مستشفى القاسمي للنساء والولادة، موضحاً أن هذه العمليات استهدفت أطفالاً يعانون من تشوهات قلبية حرمتهم من حياة طبيعية منذ الولادة، وجاءت هذه المبادرة لتمنحهم فرصة جديدة للحياة.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرات الجمعية العلاجية المستمرة التي تُنفذ خارج الدولة منذ عام 2009، ونجحت خلال السنوات الماضية في علاج أكثر من 1.600 طفل حول العالم، لافتاً إلى أن استمرار الحملة في كينيا يمثل امتداداً للنهج الإنساني لدولة الإمارات في إنقاذ الأرواح ورعاية الفئات الأشد ضعفاً، مؤكداً أن الفريق الطبي يعمل بتطوع كامل، مدفوعاً برسالة إنسانية خالصة تهدف إلى التخفيف من آلام المرضى وإعادة البسمة إلى وجوه الأطفال وأسرهم.