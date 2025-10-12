الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات الصحية» تحصد تسع جوائز من اتحاد المستشفيات العربية

«الإمارات الصحية» تحصد تسع جوائز من اتحاد المستشفيات العربية
12 أكتوبر 2025 15:44

حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً استثنائياً بفوزها بتسع جوائز خلال حفل النسخة السادسة من جوائز شهادة المبادرة الذهبية «نجم التميز في تجربة المرضى»، الذي ينظمه اتحاد المستشفيات العربية بالتعاون مع معهد «بريل» الأميركي المتخصص في تعزيز ثقافة تجربة المريض، والذي أقيم في دبي برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.


يأتي هذا التكريم تقديراً لالتزام المؤسسة الراسخ بتقديم رعاية صحية محورها الإنسان، ودورها الطليعي في بناء نموذج مبتكر للرعاية الصحية بشكل عام. وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا الإنجاز يرسخ مكانة المؤسسة في صدارة المشهد الصحي الإقليمي، مشيراً إلى أن هذا الفوز يعكس حرص المؤسسة على الارتقاء بتجربة المرضى، ويجسد التزامها بميثاق حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل، لا سيما في بند «الإنسان أولاً» الذي يضع احتياجات الأفراد وتطلعاتهم في صميم تصميم الخدمات الحكومية.

وتميزت ستة مستشفيات تابعة للمؤسسة بتقديم مشاريع نوعية حصدت بفضلها تسع جوائز في فئات متنوعة، حيث نال مستشفى الفجيرة الجائزة الفضية عن فئة الابتكار والتكنولوجيا، فيما فاز مستشفى القاسمي في الشارقة بثلاث جوائز، هي الجائزة الذهبية عن فئة استمرارية الرعاية وإدارة التحول، والجائزة الفضية عن فئة الرعاية المرتكزة على المريض والمشاركة المجتمعية، والجائزة الذهبية عن فئة السلامة وجودة الرعاية.

أخبار ذات صلة
مدير عام «الإمارات الصحية»: الصحة النفسية ركيزة أساسية في بناء الإنسان وجودة حياته
«الإمارات الصحية» تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

 وحصل كل من مستشفى الكويت بدبي ومستشفى صقر برأس الخيمة على الجائزة الذهبية عن فئة الرعاية المرتكزة على المريض والمشاركة المجتمعية، في حين فاز مستشفى كلباء بالشارقة بالجائزة الفضية عن الفئة ذاتها، في حين حصد مستشفى مسافي في الفجيرة جائزتين فضيتين عن فئة مشاركة وتطوير الموظفين ومقدمي الرعاية، وفئة الرعاية المرتكزة على المريض والمشاركة المجتمعية.

ويأتي هذا الفوز ليعزز موقع الإمارات كوجهة رائدة للرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي.

المصدر: وام
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
آخر الأخبار
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
الرياضة
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
اليوم 14:20
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:18
شاشة تعرض صوراً للفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد
التعليم والمعرفة
فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الاقتصاد
اليوم 14:17
غضب عالمي من «خديعة» تذاكر «مونديال 2026»!
غضب عالمي من «خديعة» تذاكر «مونديال 2026»!
اليوم 14:01
الأكثر تهديفاً في التاريخ.. سواريز ينضم إلى القائمة مع رونالدو وميسي وبيليه
الرياضة
الأكثر تهديفاً في التاريخ.. سواريز ينضم إلى القائمة مع رونالدو وميسي وبيليه
اليوم 13:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©