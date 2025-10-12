«الإمارات الصحية» تحصد تسع جوائز من اتحاد المستشفيات العربية

حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً استثنائياً بفوزها بتسع جوائز خلال حفل النسخة السادسة من جوائز شهادة المبادرة الذهبية «نجم التميز في تجربة المرضى»، الذي ينظمه اتحاد المستشفيات العربية بالتعاون مع معهد «بريل» الأميركي المتخصص في تعزيز ثقافة تجربة المريض، والذي أقيم في دبي برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.



يأتي هذا التكريم تقديراً لالتزام المؤسسة الراسخ بتقديم رعاية صحية محورها الإنسان، ودورها الطليعي في بناء نموذج مبتكر للرعاية الصحية بشكل عام. وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا الإنجاز يرسخ مكانة المؤسسة في صدارة المشهد الصحي الإقليمي، مشيراً إلى أن هذا الفوز يعكس حرص المؤسسة على الارتقاء بتجربة المرضى، ويجسد التزامها بميثاق حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل، لا سيما في بند «الإنسان أولاً» الذي يضع احتياجات الأفراد وتطلعاتهم في صميم تصميم الخدمات الحكومية.

وتميزت ستة مستشفيات تابعة للمؤسسة بتقديم مشاريع نوعية حصدت بفضلها تسع جوائز في فئات متنوعة، حيث نال مستشفى الفجيرة الجائزة الفضية عن فئة الابتكار والتكنولوجيا، فيما فاز مستشفى القاسمي في الشارقة بثلاث جوائز، هي الجائزة الذهبية عن فئة استمرارية الرعاية وإدارة التحول، والجائزة الفضية عن فئة الرعاية المرتكزة على المريض والمشاركة المجتمعية، والجائزة الذهبية عن فئة السلامة وجودة الرعاية.

وحصل كل من مستشفى الكويت بدبي ومستشفى صقر برأس الخيمة على الجائزة الذهبية عن فئة الرعاية المرتكزة على المريض والمشاركة المجتمعية، في حين فاز مستشفى كلباء بالشارقة بالجائزة الفضية عن الفئة ذاتها، في حين حصد مستشفى مسافي في الفجيرة جائزتين فضيتين عن فئة مشاركة وتطوير الموظفين ومقدمي الرعاية، وفئة الرعاية المرتكزة على المريض والمشاركة المجتمعية.

ويأتي هذا الفوز ليعزز موقع الإمارات كوجهة رائدة للرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي.