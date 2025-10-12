الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنظم فعاليات توعوية تزامناً مع شهر أكتوبر الوردي

شرطة أبوظبي تنظم فعاليات توعوية تزامناً مع شهر أكتوبر الوردي
13 أكتوبر 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية، مبادرة توعوية حول سرطان الثدي تزامناً مع شهر أكتوبر الوردي، وذلك بالتعاون مع جمعية الرحمة ومتطوعي منظومة «كلنا شرطة»، في مسرح الشهيد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وقاعة المربعة بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
ونفذت فعالية في نادي ضباط العين، بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان ودائرة الصحة وبنك الدم الإقليمي ومستشفى التوام ومجموعة برجيل القابضة، بحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بالركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان وعدد من الضباط والمنتسبات.
وأشار البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام ورئيس جمعية الإمارات للأورام، إلى أن مرض السرطان أصبح قابلاً للشفاء، ولم يعد التشخيص به يعني حتمية الوفاة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات من أعلى الدول التي حققت نسب تعافي بين مرضى السرطان في العالم، بالأخص سرطان الثدي.
وأكدت الدكتورة موزة محمد بن حمرور العامري، استشارية جراحة الثدي رئيس قسم الثدي في مستشفى توام، أن نسبة الشفاء من سرطان الثدي تصل في المستشفى إلى 95% إذا تم اكتشافه مبكراً، مشيرةً إلى ضرورة إجراء النساء الفحص الذاتي للثديين مرة كل شهر.

