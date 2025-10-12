الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«استشاري الشارقة» يعيد تشكيل لجانه الدائمة

عبد الله بلحيف مترئساً جلسة «استشاري الشارقة» (وام)
13 أكتوبر 2025 01:02

الشارقة (وام) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
مهاجم الشارقة مُهدد بالإيقاف!

وافق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته الإجرائية الأولى التي عقدها بمقره برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، على إعادة تشكيل لجانه الدائمة، وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، ولجنة شؤون الأسرة ولجنة إعداد التوصيات.
وفي نهاية الجلسة، تلت الأمين العام للمجلس ميرة خليفة المقرب ما صدر في فترة غياب المجلس من المراسيم بقوانين، وشملت مرسوماً بقانون رقم 1 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2023 بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للنقل البحري، ومرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، ومرسوماً بقانون رقم 3 لسنة 2025 بتعديل المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للثروة السمكية، ومرسوماً بقانون رقم 4 لسنة 2025 بشأن حل هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة.

استشاري الشارقة
الإمارات
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
الشارقة
عبدالله بلحيف النعيمي
آخر الأخبار
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
الرياضة
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
اليوم 14:25
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
الرياضة
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
اليوم 14:23
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
الرياضة
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
اليوم 14:20
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:18
شاشة تعرض صوراً للفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد
التعليم والمعرفة
فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الاقتصاد
اليوم 14:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©