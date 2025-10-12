«استشاري الشارقة» يعيد تشكيل لجانه الدائمة

الشارقة (وام)

وافق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته الإجرائية الأولى التي عقدها بمقره برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، على إعادة تشكيل لجانه الدائمة، وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، ولجنة شؤون الأسرة ولجنة إعداد التوصيات.

وفي نهاية الجلسة، تلت الأمين العام للمجلس ميرة خليفة المقرب ما صدر في فترة غياب المجلس من المراسيم بقوانين، وشملت مرسوماً بقانون رقم 1 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2023 بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للنقل البحري، ومرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، ومرسوماً بقانون رقم 3 لسنة 2025 بتعديل المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للثروة السمكية، ومرسوماً بقانون رقم 4 لسنة 2025 بشأن حل هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة.