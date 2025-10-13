الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يصل إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

13 أكتوبر 2025 15:33

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ليترأس وفد دولة الإمارات المشارك في "قمة شرم الشيخ للسلام"، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ لتعزيز الدعم الدولي لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

يضم وفد الدولة كلاً من .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة، وحمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
شرم الشيخ
محمد بن زايد
