الثلاثاء 14 أكتوبر 2025
علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام

نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام
13 أكتوبر 2025 20:54

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في «قمة شرم الشيخ للسلام» التي عقدت برئاسة مشتركة لفخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وتهدف إلى تعزيز الدعم الدولي لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. 

كما شارك في القمة عدد من قادة الدول ورؤساء حكوماتها ووفودها وممثليها بجانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وضم وفد الدولة كلاً من: سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة حمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وعدد من كبار المسؤولين.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل إلى مقر انعقاد القمة حيث كان في استقباله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتقطت لسموه وفخامته الصور الرسمية.

كما تبادل سموه التحية مع الرئيس الأميركي لدى وصول فخامته إلى مقر القمة.

المصدر: وام
منصور بن زايد
قمة شرم الشيخ للسلام
قطاع غزة
غزة
وقف إطلاق النار
